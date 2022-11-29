Южнокорейская газета Korea JoongAng Daily утверждает, что получила информацию о мероприятии по запуску смартфонов серии Galaxy S23, которая, как ожидается, будет состоять из Galaxy S23, Galaxy S23 Plus и Galaxy S23 Ultra.
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Ссылаясь на неназванного руководителя компании, Korea JoongAng Daily утверждает, что Samsung проведет мероприятие в Сан-Франциско, а не в Лас-Вегасе на выставке CES 2023. Хотя ходили слухи, что Samsung использует конференцию в следующем году для демонстрации серии Galaxy S23, другие источники делают ставку на еще одно февральское мероприятие для флагманских смартфонов Samsung.
Точной даты источник не сообщает. В то время как серия Galaxy S22 появилась во второй неделе февраля 2022 года, Galaxy S23, Galaxy S23 Plus и Galaxy S23 Ultra должны дебютировать в начале месяца в период с 1 по 3 февраля. Все три модели должны иметь в основе чипсеты Snapdragon 8 Gen 2 от Qualcomm независимо от места покупки, в отличие от текущей серии Galaxy S22, которая была основана на различных платформах в зависимости от конкретного рынка.