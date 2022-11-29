Nvidia рекомендует GeForce RTX 4080 для режима 4K 60 FPS

Сегодня NVIDIA подтвердила дату выпуска Portal с RTX, обновленной версии популярной игры от Valve. Эта игра активно рекламировалась компанией при запуске серии GeForce RTX 40 в сентябре.

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Portal RTX основана на новейшей технологии DLSS 3.0, которая полностью поддерживается графическими процессорами NVIDIA RTX 40. Игра также поддерживает предыдущую версию DLSS 2.0 для всех остальных владельцев карт RTX.

Как следует из названия, Portal с RTX является сильно модифицированной версией игры с полной поддержкой трассировки лучей и обновленной графикой для работы в разрешении 4K. Для этого разрешения NVIDIA рекомендует свои только что выпущенные графические карты GeForce RTX 4080, в то время как разрешение 1080p со скоростью 60 кадров в секунду должно быть доступно для карт RTX 3080 и выше. По словам NVIDIA, графические процессоры среднего класса RTX 3060 с поддержкой DLSS2 должны обеспечивать не менее 30 кадров в секунду.

Компания заявляет об увеличении производительности до 2,8 раз благодаря технологии DLSS 3.0 по сравнению с исходным разрешением.

6 декабря NVIDIA проведет прямую трансляцию на Twitch, YouTube и Steam, посвященную созданию Portal с RTX. Компания обещает сюрприз и раздачу кодов игры. Кроме того зрители даже получат шанс выиграть графические карты RTX 4090 и RTX 4080.

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Portal с RTX выйдет 8 декабря. Игру уже можно добавить в список желаний в Steam. Обновление будет бесплатным для всех владельцев оригинальной игры.