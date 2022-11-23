GALAX GeForce RTX 3060 Ti HOF Pro получила белую печатную плату и тактовую частоту графического процессора 1,8 ГГц

С выпуском новой видеокарты GeForce RTX 3060 Ti компания GALAX решила выпустить долгожданную модель линейки Hall of Fame среднего класса. Последней моделью в данном сегменте была уже древняя, но всё ещё популярная народная видеокарта GTX 1060 6 ГБ, выпущенная 6 лет назад.

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Напомню, что линейка Hall of Fame от компании GALAX имеют уникальный дизайн, усиленную подсистему питания и предназначены для экстремального разгона. RTX 3060 Ti HOF является полностью собственной разработкой с белой печатной платой, оснащенной двумя 8-контактными разъемами питания. Он оснащена графическим процессором GA104 с 4864 ядрами CUDA, работающими на тактовой частоте до 1,8 ГГц. Это уже означает разгон на 8%, но никто не запрещает попробовать увеличить тактовую частоту ещё больше самостоятельно.

Описываемая модель относится к обновленной серии с памятью GDDR6X. Это означает повышение эффективной скорости памяти с 15 Гбит/с до 19 Гбит/с. Также видеокарта имеет увеличенную мощность TDP до 265 Вт (по умолчанию карта имеет мощность 200 Вт).

Одной из интересных особенностей карты является светодиодный индикатор разъемов питания. Это обеспечит правильное подключение до использования карты. Такая функция была бы отличным дополнением и к новым картам GeForce RTX 4090.

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К сожалению, маловероятно, что Galax RTX 3060 Ti HOF Pro будет продаваться за пределами Азии. Серия HOF Pro, частью которой является карта, является эксклюзивной для этого рынка. Иногда можно найти премиальную серию HOF в линейках RTX 3080, RTX 4090 по всему миру, но RTX 3060 и RTX3070 больше нигде не продаются.