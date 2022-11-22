Такую инсайдерскую информацию опубликовал Digital Chat Station

Digital Chat Station утверждает, что узнал больше подробностей о Xiaomi 13 всего через несколько дней после того, как компания подтвердила использование в смартфоне нового чипсета Snapdragon 8 Gen 2 от Qualcomm. Поскольку дизайн Xiaomi 13 уже известен, Digital Chat Station утверждает, что Xiaomi оснастит устройство AMOLED-дисплеем с разрешением 1080p, а не 1220p, как у Xiaomi 12T и Xiaomi 12T Pro.

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Тем не менее по слухам, Xiaomi 13 предложит тройную 50-мегапиксельную камеру, что представляет собой значительное обновление по сравнению с Xiaomi 12 и Xiaomi 12T. По общему мнению, Xiaomi будет использовать новый датчик серии Sony IMX8 в качестве основной задней камеры Xiaomi 13. Основная камера будет единственной, поддерживающей оптическую стабилизацию изображения (OIS), несмотря на то, что OIS также используется для улучшения качества изображения на сверхширокоугольных камерах и телеобъективах.

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Кроме того Digital Chat Station считает, что компания оснастит Xiaomi 13 быстрой зарядкой мощностью 120 Вт, которую не получил даже Xiaomi 12S Ultra. В настоящее время ожидается, что серия Xiaomi 13 не будет запущена на глобальном рынке до начала 2023 года, но такие модели, как Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro, должны появиться в Китае в течение первых недель декабря.