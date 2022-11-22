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В 2022 году в мире будет насчитываться 3,2 миллиарда игроков
Общая сумма потраченных на игры денег достигнет почти 200 миллиардов долларов
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 Согласно последней информации в уходящем году общее количество игроков составит 3,2 миллиарда человек. В общей сложности они потратят на свое увлечение 184,4 миллиарда долларов, и хотя эта сумма немного меньше по сравнению с прошлым годом, это является результатом вызванного пандемией игрового бума 2020/21 года.

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 Последний отчет Newzoo Global Games Market Report показывает, что количество людей, играющих в игры по всему миру, выросло в этом году на 4,6%. Это связано с тем, что большое число людей играли во время самоизоляции, когда произошел рост домашних развлечений, таких как видеоигры и потоковое вещание. Мало того, что больше людей начали играть, но и старая гвардия также вынуждена была вернуться в игру.

 На Ближнем Востоке и в Африке наблюдался самый большой скачок числа игроков на 8,2% до 488 миллионов в этом году, за ними следует Латинская Америка с приростом в 4,8%. В Северной Америке наблюдался наименьший рост в 2,6%.

 Пандемия также привела к резкому скачку доходов от игр. В период с 2020 по 2022 год траты на игры возросли на 43 миллиарда долларов больше, чем прогнозировал Newzoo. Важно отметить, что играм все же удалось пережить экономические потрясения 2022 года лучше, чем многим другим отраслям.

 Почти половина всех мировых доходов от игр пришлась на Азиатско-Тихоокеанский регион (87,9 млрд долларов), в то время как на Северную Америку пришлось чуть более четверти (48,4 млрд долларов).

 Как обычно, большая часть денег поступила от мобильных игр, которые принесли 50% общего дохода, или 92,2 млрд долларов, в 2022 году. За ними следуют консольные игры с 28% (51,8 млрд долларов), игры для ПК с 21% (38,2 миллиарда долларов) и браузерные компьютерные игры с 1% (2,3 миллиарда долларов).

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 Ожидается, что как количество геймеров по всему миру, так и суммы, которые они тратят, будут увеличиваться из года в год. Newzoo прогнозирует, что к 2025 году более 3,5 миллиарда человек будут играть в игры, потратив около 211,2 миллиарда долларов.

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#игры #пандемия #компьютерные игры #игры 2022 #пандемия covid-19
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