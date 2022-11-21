Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
goldas За пост начислено вознаграждение
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti с памятью GDDR6X полностью заменит оргинальную RTX 3060 Ti
Судя по всему процесс замены уже идет и закончится после исчерпания запасов обычной RTX 3060 Ti, как у самой Nvidia, так и у партнеров компании
рекомендации
Подъехал i5 13600K 14 ядер - сильно дороже 12600K
3060 Ti MSI дешевле 40 тр
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
Core i9 12900 - цена снижена на 10%
ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке

 По сообщениям китайских СМИ, NVIDIA намерена полностью заменить видеокарты RTX 3060 Ti GDDR6 обновленным вариантом с памятью GDDR6X.

реклама

 Напомню, что в прошлом месяце NVIDIA официально представила GeForce RTX 3060 Ti GDDR6X и GeForce RTX 3060 с 8 ГБ памяти. Важно отметить, что обе модели также были официально запущены всеми основными партнерами компании во всем мире. Это указывает на то, что запуск не ограничивается каким-либо регионом, как обычно бывает для слегка модифицированных карт.

 Согласно сайту MyDrivers, NVIDIA и партнеры должны постепенно заменять и в конечном итоге полностью отказаться от версии RTX 3060 Ti с памятью GDDR6. Стоит сказать, новые версии видеокарт получат ту же стоимость, что и оригинальная модель с GDDR6, которая составляет 2999 юаней (около 419 долларов).

 Если говорить о RTX 3060, то пока нет никаких признаков того, что NVIDIA заменит RTX 3060 12 ГБ моделью с 8 ГБ, и, по сути, это не имеет особого смысла. 

рекомендации
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
Упала цена Ryzen 7600 4.7ГГц
RTX 3080 за 62 тр в Ситилинке
Снижена цена 12 ядерного <b>Ryzen 9 7900X</b>
RTX 3090 уже за 100 тр с началом
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
3070 за 45 тр в Ситилинке
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
Galaxy S22 Ultra - цена снижена
3060 Gigabyte Gaming дешевле 40тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
Полноразмерная 3070 MSI за 47 тр
Новый <b>16-ядерный 7950X</b> 4.5ГГц в Ситилинке
3070 Ti Gigabyte Gaming за 51 тр в Регарде

 Выпуск новых моделей серии GeForce RTX 3060 является признаком того, что NVIDIA пока не планирует выход RTX 4060. Модернизированные модели укрепят присутствие компании на рынке графических карт среднего класса, который сейчас насыщен новыми видеокартами от конкурентов, такими как Radeon RX 6750 XT и Intel Arc A7.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#nvidia #видеокарты #видеокарты nvidia #rtx 3060 #rtx 3060 ti #gddr6x #rx 6750 xt #rtx 3060ti
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Видеокарты ASUS возвращаются в Россию через легальные каналы
NVIDIA останавливает производство легендарной RTX 2060
RTX 3060 Ti GDDR6 вскоре может исчезнуть с прилавков — на её место придёт RTX 3060 Ti GDDR6X
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российская Армия нанесла удары по запорожскому авиазаводу «Мотор Сич»
19
Стоит ли покупать видеокарту с историей – почему восстановленный товар лучше, чем с Авито и Ali
11
Танк Т-14 «Армата» был замечен на учениях мобилизованных
20
С завода Foxconn по производству IPhone сбежала половина рабочих и теперь их заменят крестьяне
10
В сети подсчитали реальную стоимость производства RTX 4080
26
Видеокарты начали дорожать — дешевая замена RTX 3060 за неделю взлетела в цене на 35%
14
Игрок Cyberpunk 2077 нашёл новое легендарное оружие
5
Газпром планирует купить российский суперзащищённый квантовый телефон за 100 000 000 рублей
12
PowerColor показала видеокарту Radeon RX 7900 XTX Red Devil
3
Простой способ экономии 20 000р на покупке видеокарты NVIDIA – как купить флагман без переплат
15
Скин для автомата CSGO выставлен за 400 000 $
3
Владельцы смартфонов Xiaomi столкнулись с проблемой их ремонта из-за возникшего дефицита запчастей
14
В сети появились данные о новых автомобилях «Москвич 3» и «Москвич 3е»
9
С помощью программы-вымогателя Hive хакеры уже собрали 100 миллионов долларов со своих жертв
+
Замминистра обороны Украины пообещал "вернуть" Крым до конца декабря этого года
16
PowerColor Radeon RX 7900 XTX Red Devil выглядит такой же огромной, как и топовые RTX 4090
6
Инсайдеры назвали 30 смартфонов Xiaomi, которые получат прошивку MIUI 14 на Android 13 в 2023 году
+
Crysis Remastered Trilogy вышел 17.11 и продается с 50% скидкой без ограничений для РФ
21
Стоимость GeForce RTX 4080 слишком высока и не привлекает геймеров — темпы продаж новинки низкие
17
«Майнер в носках» разобрал MSI RTX 4090 Gaming X и нашел дополнительные проблемы карты
8

Популярные статьи

У New York Times есть четыре версии почему у России не закончились и не закончатся ракеты
64
И снова о проблеме RTX 4090: Почему новый 12VHPWR несостоятелен, а создатели некомпетентны
74
10 утилит, которые помогут взять Windows 10 и Windows 11 под полный контроль
4
Crysis 2 и Crysis 3 Remastered: краткий обзор
19
Разные задачи: На Западе сравнили российские Су-35 и МиГ-31БМ
98
Windows 11 вносит эстетические изменения, но в основном это новый слой краски поверх Windows 10
15
Компьютерные комплектующие 10 лет назад и сейчас – оцениваем прогресс
14
Экономно покупаем игры для Xbox в Черную Пятницу
8
ID-Cooling SE-224-XTS - удачное обновление бестселлера или очередной провал
9
Почему Одесса 3 суток сидела без света, и зачем Украина продолжает продавать энергию в Польшу
17

Сейчас обсуждают

Listoman
23:00
На всем актуальном железе это работает одинаково)
Цены процессоров от AMD падают второй месяц подряд - некоторые модели подешевели на 21%
вероника попович
22:58
Это работает у интела так, с АМД процами этот фокус не проходит, частоты сразу становятся меньше. Камень в полном стоке будет любой ценой удерживать заложенное в него стоковое TDP, и если ты увидишь в...
Цены процессоров от AMD падают второй месяц подряд - некоторые модели подешевели на 21%
Артур Сатлыков
22:55
Мы вообще не стреляем. Это у укров кондиционеры некачественные, сами по себе взрываются
У New York Times есть четыре версии почему у России не закончились и не закончатся ракеты
Listoman
22:52
Процессор начинает работать под меньшим напряжением, что позволяет ему бустить больше в рамках прежних лимитов за счёт снижения потребления и температуры, актуально для ресурсоёмких приложений, в игор...
Цены процессоров от AMD падают второй месяц подряд - некоторые модели подешевели на 21%
Алексей Носков
22:49
Господи, какая отвратная пошлость. Ощущение, что сделано для 12-ти летних детей, привыкших играть на мобилках, от таких же, но чуть постарше...
Скоростные заезды в свежем геймплее Need for Speed Unbound
вероника попович
22:48
Ну, раз ты такой умный расскажи мне как работает РВО. МОЖЕТ ДО ТЕБЯ ТОГДА ДОЙДЁТ, КАК ТАКИМ ОБРАЗОМ РЕЖУТСЯ ЧАСТОТЫ
Цены процессоров от AMD падают второй месяц подряд - некоторые модели подешевели на 21%
Abril Maya
22:47
Предлагаю ввести акциз на все товары.
В России подорожают сладкие безалкогольные напитки — подписан закон о введении на них акциза
Listoman
22:47
А с чего это она начинает резаться, если частоты без изменений?) На 600 баллов меньше от скольки? От 800 изначальных?)
Цены процессоров от AMD падают второй месяц подряд - некоторые модели подешевели на 21%
вероника попович
22:46
Да, он в минус офсет на процессор накидывает, сразу режится однопоточная производительность, меньше 600 баллов будет в CPU-Z набирать. Да и не только он из блогеров такой фигнёй занимается, практическ...
Цены процессоров от AMD падают второй месяц подряд - некоторые модели подешевели на 21%
Overseer man
22:45
Марс находится на острове Девон в Канаде. Не верите? Убедитесь сами по прямому запросу на Ютубе.
Учёные спрогнозировали уничтожение Марсом собственного спутника
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем