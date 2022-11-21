Судя по всему процесс замены уже идет и закончится после исчерпания запасов обычной RTX 3060 Ti, как у самой Nvidia, так и у партнеров компании

По сообщениям китайских СМИ, NVIDIA намерена полностью заменить видеокарты RTX 3060 Ti GDDR6 обновленным вариантом с памятью GDDR6X.

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Напомню, что в прошлом месяце NVIDIA официально представила GeForce RTX 3060 Ti GDDR6X и GeForce RTX 3060 с 8 ГБ памяти. Важно отметить, что обе модели также были официально запущены всеми основными партнерами компании во всем мире. Это указывает на то, что запуск не ограничивается каким-либо регионом, как обычно бывает для слегка модифицированных карт.

Согласно сайту MyDrivers, NVIDIA и партнеры должны постепенно заменять и в конечном итоге полностью отказаться от версии RTX 3060 Ti с памятью GDDR6. Стоит сказать, новые версии видеокарт получат ту же стоимость, что и оригинальная модель с GDDR6, которая составляет 2999 юаней (около 419 долларов).

Если говорить о RTX 3060, то пока нет никаких признаков того, что NVIDIA заменит RTX 3060 12 ГБ моделью с 8 ГБ, и, по сути, это не имеет особого смысла.

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Выпуск новых моделей серии GeForce RTX 3060 является признаком того, что NVIDIA пока не планирует выход RTX 4060. Модернизированные модели укрепят присутствие компании на рынке графических карт среднего класса, который сейчас насыщен новыми видеокартами от конкурентов, такими как Radeon RX 6750 XT и Intel Arc A7.