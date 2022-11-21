Выпустить автомобиль планируется в США в 2024 году

Партнерство Honda и Sony в области электромобилей, о котором было объявлено ранее в этом году, может принести плоды в одном неожиданном направлении. Изуми Каваниши из Sony, который раньше возглавлял отдел робототехники компании и стоял за разработкой легендарного робота-собаки Aibo, сказал, что для партнерства EV будет технически возможно и коммерчески осуществимо использовать платформу PlayStation 5 для своих будущих электромобилей.

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Другой медиаконтент Sony, такой как фильмы или музыка, также используется для информационно-развлекательной системы в электромобилях Honda, созданной благодаря партнерству с другим японским гигантом, первый из которых будет запущен в 2024 году. Партнерство направлено на конкуренцию с Tesla в надежде, что успехи Honda в области автомобилестроения и сервисы Sony дадут ей преимущество в соперничестве с информационно-развлекательной консолью Илона Маска.

«У Sony есть контент, услуги и развлекательные технологии, которые двигают людей. Мы адаптируем эти активы к мобильности, и в этом наша сила против Tesla, поскольку Tesla не предоставляет никаких контент-услуг», — сказал Каваниши. Honda, с другой стороны, будет стремиться воплотить концепцию EV-with-PlayStation, разрабатывая автомобиль как оборудование для контента с нуля, добавил глава СП Ясухидэ Мизуно. Оба руководителя, однако, согласны с тем, что электромобилям Honda также придется освоить более высокие уровни технологии автономного вождения, чтобы позволить будущим пассажирам наслаждаться обширной игровой и мультимедийной экосферой Sony.

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Некоторые аналитики видят в заявлении гораздо более прозаические причины. Honda должна выделить свои электромобили чем-то ещё, кроме доступной цены, в то время как Sony хочет использовать свои наработки и мультимедийные сервисы в зарождающейся индустрии электромобилей как платформы. Tesla, в свою очередь, пообещала полную интеграцию Steam в свои автомобили, так что борьба за кошельки покупателей автономных автомобилей началась очень серьезная.