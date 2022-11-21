Отличаться от моделей "X" процессоры будут только пониженной частотой и уровнем мощности и TDP 65 Вт

Подробности о процессорах Ryzen 7000, не относящихся к линейке "X", медленно, но верно начали появляться в последние месяцы. Ранее сообщалось, что Ryzen 5 7600 появился в SiSoftware Sandra Benchmark, раскрывая возможные аппаратные характеристики и производительность процессора. В свою очередь Ryzen 7 7700 появился в тестах Geekbench, где чип оказался на 5% медленнее в однопоточных и на 11% медленнее в многопоточных рабочих нагрузках по сравнению с Ryzen 7 7700X.

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Теперь новая информация от очередного инсайдера пролила больше света на предполагаемые тактовые частоты, даты выпуска и цены будущих процессоров.

По данным chi11eddog, Ryzen 5 7600 будет иметь пониженную до 5,1 ГГц тактовую частоту по сравнению с 5,3 ГГц у Ryzen 5 7600X. Однако, судя по другим сообщениям, оба процессора имеют одинаковую конфигурацию ядер и размер кэша, поэтому производительность не должна серьезно пострадать, по крайней мере теоретически. Ryzen 5 7600 также предположительно будет иметь более низкий показатель TDP - 65 Вт.

Переходя к Ryzen 7 7700, инсайдер упоминает, что чип будет иметь максимальную частоту 5,3 ГГц и TDP 65 Вт. Если это правда, что данная модель будет иметь на 100 МГц меньше тактовую частоту по сравнению с Ryzen 7 7700X при том же размере кэша и количестве ядер.

Наконец, 12-ядерный 24-поточный Ryzen 9 7900, будет иметь максимальную частоту 5,4 ГГц, что на 200 МГц ниже, чем у Ryzen 9 7900X. Как и другие процессоры Ryzen 7000, не относящиеся к линейке "X", Ryzen 9 7900 может иметь TDP 65 Вт против 170 Вт у Ryzen 9 7900X.

Согласно информации chi11eddog, Ryzen 5 7600, Ryzen 7 7700 и Ryzen 9 7900 выйдут в первом квартале 2023 года по ценам 229, 329 и 429 долларов соответственно. Эти предполагаемые MSRP позволяют сэкономить 70, 70 и 120 долларов соответственно для Ryzen 5 7600, Ryzen 7 7700 и Ryzen 9 7900 по сравнению с соответствующими моделями X-серии Ryzen 7000.

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