Теперь чипы для системы автономного управления будет проризводить TSMC

В последнее время компании Samsung катастрофически не везет в сегменте чипсетов. После проигрыша Qualcomm и TSMC, а также вызванной этим необходимостью приостановить выпуск своих флагманских чипов Exynos, Samsung похоже проигрывает еще одну битву. По данным Taiwan Economic Daily, Tesla от партнерства с Samsung перешла к сотрудничеству с TSMC, которая выиграла крупный заказ на чипы для систем помощи водителю Tesla (FSD). Чипы будут производиться по 4-нм и 5-нм техпроцессам. На данный момент TSMC отказалась от комментариев, но это еще одна потеря для подразделения чипсетов Samsung.

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Согласно сообщениям, Tesla может стать одним из семи крупнейших клиентов TSMC в 2023 году. Это важная веха, и фактически первый случай, когда среди основных клиентов TSMC появляется новый клиент компании, производящей автомобили.

Tesla занята разработкой полностью автоматической системы вождения — Full Self-Driving Computer. Она использует специальный чип и объединяет высокоскоростные вычисления, искусственный интеллект и другие функции. Предыдущее поколение FSD производилось по 14-нм техпроцессу, в основном на заводе Samsung в Остине. Чип носил название Hardware 3.0 и позже был обновлен до 7-нанометрового техпроцесса. Теперь Tesla перейдет на более совершенные 4-нм и 5-нм техпроцессы и будет заказывать чипы только у TSMC.

Скорость обработки изображений Hardware 3.0 в 21 раз выше, чем у версии 2.5. Также стоимость одного устройства ниже на 20%, а владельцы старых автомобилей могут обновиться бесплатно. Чип FSD собственной разработки Tesla имеет вычислительную мощность до 144 TOPs. Скоро появится следующее поколение от TSMC. Оно будет предлагать в три раза больше мощности, чем текущая модель.

Это, безусловно, еще один удар по Samsung. У компании Qualcomm возникли проблемы с 4-нм чипсетом, который грелся и имел низкую энергоэффективность. Кроме того, разрекламированный графический процессор отставал от конкурентов. Компания поспешила за помощью к TSMC и представила новые чипы под названием Snapdragon 8+ Gen 1. Новый Snapdragon 8 Gen 2 также использует TSMC. По некоторым данным, Qualcomm также откажется от услуг Samsung даже в линейки среднего класса. Snapdragon 7 Gen 2 тоже будет производиться на предприятиях TSMC.

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На данный момент похоже, что Google Tensor станет играть ключевую роль в будущем бизнеса чипсетов Samsung.