Правда за такую цену придется смириться с рядом ограничений

Компания ONDA не является ведущим производителем комплектующих и не представлена, например, в России, но она выпустила материнскую плату Z790 PLUS-W, которую может позволить себе практически любой пользователь, учитывая высокую стоимость плат на чипсете Z790 от именитых брендов.

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Материнская плата ONDA Z790 Plus-W, как и положено имеет разъем LGA 1700, который поддерживает процессоры Intel Alder Lake 12-го поколения и Raptor Lake 13-го поколения. Учитывая демократичную стоимость платы, она оснащена всего двумя слотами DDR4 DIMM, которые поддерживают модули памяти до DDR4-3600. Данный показатель довольно низок, но возможность разгона должна несколько компенсировать это.





VRM на материнской плате ONDA Z790 Plus-W имеет 10+2-фазный дизайн от Dr.MOS с двумя алюминиевыми радиаторами белого цвета, которого должно быть достаточно для охлаждения элементов питания. Питание процессора осуществляется через 8-контактный штекер. Что касается возможностей расширения, то материнская плата имеет два слота PCIe 4.0 x16 (x16/x1), два слота PCIe 4.0 x4 M.2 с радиаторами, и три порта SATA III.

Кроме того плата включает четыре порта USB 3.0, два порта USB 2.0, порт LAN 2,5G, M.2 WiFi с поддержкой WiFi6 и Bluetooth v5. Дополнительные функции ONDA Z790 Plus-W включают переключатель CMOS, расположенный на панели ввода/вывода, 3-канальный аудиоинтерфейс, выходы HDMI/VGA/DP и светодиод DEBUG на материнской плате. Материнская плата обеспечивает отличную совместимость со всеми процессорами Intel 12-го и 13-го поколений, и, хотя она может не разгоняться так же хорошо, как платы более высокого класса, будет предлагать цену в 899 юаней(120 долларов), что является просто феноменальной ценой для материнской платы на чипсете Z790.

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К сожалению, как было сказано, материнскую плату ONDA Z790 PLUS-W или любую другую материнскую плату ONDA трудно найти где-либо за пределами азиатского рынка, и желающим её приобрести придется воспользоваться многочисленными интернет-магазинами.