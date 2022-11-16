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goldas За пост начислено вознаграждение
GeForce RTX 4080 поступила в продажу по цене 1199 долларов
Сегодня пользователи получили возможность приобрести ещё одну видеокарту серии RTX 40, которая по игровой производительности не очень отстает от флагмана и просто не оставляет шансов флагманам предыдущего поколения от обоих производителей
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 RTX 4090 больше не единственная игровая карта на архитектуре Ada Lovelace на рынке. С сегодняшнего дня у геймеров будет выбор между моделью RTX 4090 за 1599 долларов, оснащенной самым мощным графическим процессором AD102, и моделью RTX 4080 за 1199 долларов с менее производительным процессором AD103.

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 Как показали многочисленные вчерашние обзоры, RTX 4080 является отличной видеокартой высокого класса и достойным преемником серии RTX 3080, за исключением того, что она стала стоить значительно дороже. Судя по всему, RTX 4080 просто не будет стоить меньше 1000 долларов в обозримом будущем.

 Напомню, что RTX 4080 имеет 9728 ядер CUDA, 16 ГБ памяти стандарта GDDR6X и уровень TGP 320 Вт. Это максимальное целевое значение мощности, которое обычно не достигается ни в каких игровых тестах. Более того, компания предоставила свои собственные оценочные данные, указывающие на то, что в среднем в играх, протестированных в разрешении 4K, мощность видеокарты не превышает 297 Вт.

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3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

 Для Nvidia выгодно, что она представила свою видеокарту раньше, чем AMD выпустила серию Radeon RX 7900, ориентированную на рынок стоимостью менее 1000 долларов. Именно с ней должна конкурировать сегодняшняя новинка Nvidia. У компании есть целый месяц до выхода RX 7000, чтобы снять сливки с данного сегмента рынка ввиду отсутствия конкуренции со стороны AMD.

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Саша Иванов
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vAlexey
20:36
Какое это отношение имеет к тематике "overclockers" ?
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Палец Шеши
20:36
Ничего не пережмёт, нужно покупать Орбит, тогда нормально будет
Рассказываю о дешевом способе получения жидких термопрокладок
k@mikadze
20:34
На озоне 4090 за те-же деньги в наличии и никто не берет. Нафиг это гно монструозных размеров не влезающее в корпус, с выгорающим портом питания не нужно. Ждем нормальных карт от AMD, нормальных разме...
GeForce RTX 4080 поступила в продажу по цене 1199 долларов
Палец Шеши
20:34
Я в качестве термопасты использую вот это.
Рассказываю о дешевом способе получения жидких термопрокладок
Эовейн Триада
20:34
На норм карту, типо 3080... такое стрёмно было бы)) Да и толку не будет, сгорит нафиг из-за отсутствия контакта или пережмёт память.
Рассказываю о дешевом способе получения жидких термопрокладок
eclairalail
20:31
в рф 2к баксов не хохо?
GeForce RTX 4080 поступила в продажу по цене 1199 долларов
НеБрат Шеши
20:30
хороший план
Почему армия РФ не использует в СВО современные танки и самолёты – куда пропала «Армата» и Су-57
eclairalail
20:30
2к баксов, как и предполагалось.
GeForce RTX 4080 поступила в продажу по цене 1199 долларов
daimos
20:29
Да ты все-таки уроненный на всю голову в детстве, и день рождения у тебя в феврале! Из серии мажем зубную пасту на туалетную бумагу и лепим. Кпт шлепни и не насилуй никого и ничего из железа
Рассказываю о дешевом способе получения жидких термопрокладок
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