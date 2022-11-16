Сегодня пользователи получили возможность приобрести ещё одну видеокарту серии RTX 40, которая по игровой производительности не очень отстает от флагмана и просто не оставляет шансов флагманам предыдущего поколения от обоих производителей

RTX 4090 больше не единственная игровая карта на архитектуре Ada Lovelace на рынке. С сегодняшнего дня у геймеров будет выбор между моделью RTX 4090 за 1599 долларов, оснащенной самым мощным графическим процессором AD102, и моделью RTX 4080 за 1199 долларов с менее производительным процессором AD103.

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Как показали многочисленные вчерашние обзоры, RTX 4080 является отличной видеокартой высокого класса и достойным преемником серии RTX 3080, за исключением того, что она стала стоить значительно дороже. Судя по всему, RTX 4080 просто не будет стоить меньше 1000 долларов в обозримом будущем.

Напомню, что RTX 4080 имеет 9728 ядер CUDA, 16 ГБ памяти стандарта GDDR6X и уровень TGP 320 Вт. Это максимальное целевое значение мощности, которое обычно не достигается ни в каких игровых тестах. Более того, компания предоставила свои собственные оценочные данные, указывающие на то, что в среднем в играх, протестированных в разрешении 4K, мощность видеокарты не превышает 297 Вт.

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Для Nvidia выгодно, что она представила свою видеокарту раньше, чем AMD выпустила серию Radeon RX 7900, ориентированную на рынок стоимостью менее 1000 долларов. Именно с ней должна конкурировать сегодняшняя новинка Nvidia. У компании есть целый месяц до выхода RX 7000, чтобы снять сливки с данного сегмента рынка ввиду отсутствия конкуренции со стороны AMD.