Все зависит от системы, в которой установлены видеокарты

ASUS обновила таблицу рекомендаций по источникам питания для графических карт NVIDIA RTX 40 и AMD Radeon RX 7000, пока для всех четырех моделей. Поскольку информация ни об одной из этих карт не является секретной, то ASUS активно продает и разрабатывает индивидуальные модели на основе каждой архитектуры, а рекомендации по питанию очень точны.

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NVIDIA официально рекомендовала блок питания мощностью не менее 850 Вт для своей флагманской карты текущего поколения RTX 4090. Рекомендация от AMD говорит, что блока питания мощностью 800 Вт должно хватить. Однако рекомендации по блоку питания всегда должны учитывать другие компоненты системы, особенно стоит обратить внимание на мощность центральных процессоров, которые при разгоне значительно увеличивают свое энергопотребление и являются наиболее энергоемкими компонентами.

Системам с процессорами Intel Core i5 или Ryzen 5 блока питания мощностью 850 Вт должно хватить для питания RTX 4090 или Radeon RX 7900XTX, а мощности 750 Вт должно быть достаточно для карт RTX 4080 и RX 7900 XT. Однако эти рекомендации выше для систем с чипами Intel Core i7, Ryzen7, Core i9 и Ryzen 9. Для таких систем ASUS рекомендует мощность не менее 1000 Вт для RTX 4090 и от 850 до 1000 Вт для Radeon 7900XTX.

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Компания также поделилась рекомендациями для процессоров Intel HEDT и AMD Threadripper. Здесь обе карты должны работать с блоком питания мощностью не менее 1200 Вт. Карты RTX 4080 и RX 7900 XT должны работать с блоками питания мощностью 750 Вт и 850 Вт, причем последний вариант рекомендуется даже для систем высокого класса.