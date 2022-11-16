Остается открытым вопрос о чипсете, который будет использоваться в смартфоне

Появилась информация, что смартфон среднего уровня Galaxy A54 от Samsung получит давно ожидаемое обновление камеры и улучшенную аккумуляторную батарею. В идеале он также должен получить новый чипсет, предположительно, недавно обнаруженный Exynos 1380, являющийся преемником Exynos 1280, используемого в прошлогоднем Galaxy A53. Однако новое поколение смартфона получит значительное изменение в дизайне, как сообщает 91mobiles.

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Задний модуль камер Galaxy A54 очень похож на таковой в Galaxy S23 и Galaxy S23+. Смартфон получил 6,4-дюймовый дисплей, вероятно, он представляет собой AMOLED-панель с частотой 120 Гц. Кроме того грядущий Galaxy A54 не получит 3,5-мм аудиоразъем, как и его предшественник. Также стоит открытым вопрос о наличие слота для карты памяти micro SD.

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Судя по прошлогоднему циклу выпуска, вероятным периодом выпуска Galaxy A54 может стать март 2023 года. В то время как улучшенная камера сделает смартфон привлекательным для среднего класса, его чипсет может напротив оттолкнуть потенциальных покупателей из-за негативной реакции, связанной с чипами Exynos. Это может привести к тому, что многие предпочтут стать владельцем Galaxy M54, основанном на чипсете Snapdragon 888.