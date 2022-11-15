Все они имеют масштабные обновления в сравнении с текущими моделями и новые функции

TP-Link анонсировала свою новую линейку продуктов с поддержкой Wi-Fi 7, включая серию маршрутизаторов Archer, линейку домашних систем Deco и даже несколько точек доступа, предназначенных для корпоративного использования.

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Wi-Fi 7 будет поддерживать те же полосы частот, что и стандарт Wi-Fi 6E, ратифицированный в 2020 году, включая 2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц. Тем не менее он должен иметь множество новых функций, улучшающих скорость, задержку и надежность. Некоторые из наиболее примечательных улучшений включают поддержку каналов шириной 320 МГц (Wi-Fi 6E поддерживает каналы шириной до 160 МГц), 4096-QAM и многоканальную работу, позволяющую устройствам подключаться к двум отдельным диапазонам одновременно.

Стоит отметить, что IEEE все еще работает над стандартом 802.11be, который, вероятно, будет называться Wi-Fi 7, когда в 2024 году появятся окончательные спецификации. Однако это не мешает компаниям выпускать продукты, основанные на ранних проектах.

На вершине потребительской линейки TP-Link находится Archer BE900, четырехдиапазонный маршрутизатор с сенсорным экраном. Он поддерживает скорость передачи данных до 1376 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц, 5760 Мбит/с в каждом из диапазонов 5 ГГц и колоссальные 11520 Мбит/с в диапазоне 6 ГГц.

Проводное подключение также впечатляет, поскольку оно оснащено двумя портами 10 Гбит/с (один порт RJ45 и комбинированный порт RJ45/SFP+), четырьмя портами 2,5 Гбит/с, одним портом 1 Гбит/с и двумя разъемами USB. Флагманский Archer BE900 стоит 699 долларов, а поставки начнутся в первом квартале 2023 года.

TP-Link также рассказала о некоторых недорогих устройствах Archer с поддержкой Wi-Fi 7. Трехдиапазонный Archer BE800 имеет максимальную общую скорость соединения до 19 Гбит/с и не имеет сенсорного экрана, в то время как Archer BE550 достигает максимальной скорости 9,2 Гбит/с и имеет только порты 2,5 Гбит/с. Archer GE800 предназначен для геймеров и поставляется с обновленным программным интерфейсом.

Компания также представила три новых домашних системы. Высококачественный Deco BE95 поддерживает скорость до 33 Гбит/с в четырех диапазонах и оснащен несколькими портами 10 Гбит/с. Однако эти скорости не будут дешевыми для потребителей, так как комплект из двух устройств будет стоить 1199 долларов. Трехдиапазонный Deco BE85 будет стоить от 999 долларов и поддерживает совокупную скорость соединения до 22 Гбит/с, а модель Deco BE65 поддерживает скорость до 11 Гбит/с и имеет только порты 2,5 Гбит/с.

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Все анонсированные сегодня продукты TP-Link начнут поставляться в первой половине 2023 года. Именно тогда можно будет увидеть первые устройства с поддержкой Wi-Fi 7, вероятно, ими станут новейшие флагманские смартфоны.