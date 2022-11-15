Samsung начала развертывание Android 13 для своих телефонов среднего класса. После изменения политики поддержки устройств и обещания до четырех основных обновлений для флагманов, компания начала развертывание обновлений для телефонов среднего класса раньше многих конкурентов. В то время как некоторые производители пытаются внедрить Android 13 во флагманы, корейская фирма на шаг впереди. Смартфоны Galaxy A53 и A73 уже работают под управлением One UI 5.0 на базе Android 13, и теперь к списку присоединяется Galaxy M32 5G.
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Интересно, что это смартфон был выпущен в 2021 году. Таким образом, даже телефоны 2021 года могут рассчитывать на последнюю прошивку. На данный момент обновление распространяется только на версию 5G и на индийском рынке. Но это всего лишь вопрос времени, когда компания расширит развертывание на большее количество стран и регионов. В Индии телефон получает сборку под номером M326BDDU4CVK1.
Загрузочный файл для Galaxy M32 5G составляет около 1,6 ГБ. Как и следовало ожидать, обновление представляет собой последнюю версию One UI 5.0 с множеством улучшений. Последняя оболочка Samsung имеет лучшую реализацию механизма тем и содержит больше регулируемых пользователем параметров. Samsung также представила ряд улучшений безопасности и делает пользовательский интерфейс более плавным. Кроме того обновление содержит патч безопасности от 1 ноября.
Galaxy M32 5G появился в сентябре прошлого года с Android 11, затем получил Android 12, а теперь получает Android 13. Телефон может похвастаться 6,5-дюймовым экраном и работает на неплохом с точки зрения производительности чипсете MediaTek Dimensity 700. Смартфон имеет несколько версий, включая модель с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. За автономность устройства отвечает аккумуляторная батарея емкостью 5000 мАч с зарядкой мощностью 15 Вт.