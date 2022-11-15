На веб-сайте Ashes of the Singularity появились результаты тестов предполагаемого процессора Ryzen 9 7845HX. Информации об этой модели очень мало, но программное обеспечение подтверждает, что это 12-ядерный и 24-поточный процессор. Такая же конфигурация используется настольным процессором Ryzen 9 7900X и отображается таким же образом.
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Это означает, что процессор Ryzen 9 7845HX, вероятно, представляет собой измененную модель для настольных ПК, аналогичный серии Intel HX, которая вскоре будет обновлена процессорами Core 13-го поколения. Кроме того, это первая модель Ryzen-HX с более чем 8 ядрами.
Прошедшим летом AMD объявила о своем плане изменить схему наименования мобильных процессоров Ryzen 7000. AMD подтвердила грядущий процессор Ryzen 9 7945HX на архитектуре Zen4. Можно предположить, что компания также представит 16-ядерный чип для ноутбуков, который должен будет конкурировать с Intel Core i9-13900HX.
Если AMD будет использовать один и тот же кристалл для настольных ПК в своих мобильных моделях, то встроенная графика может быть ограничена двумя вычислительными блоками. Однако, поскольку новинки будут использовать дизайн чиплетов, то AMD может интегрировать в процессоры более мощную графику. В то же время AMD может отказаться от других функций, которые не так важны для мобильного сегмента, как для настольных компьютеров, например количество линий PCIe.
Ожидается, что процессоры серии AMD Ryzen 7000HX будут запущены в следующем году, возможно, на выставке CES 2023. Серия HX будет включать самые производительные мобильные процессоры, которые станут основой топовых игровых ноутбуков.