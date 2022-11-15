К сожалению информации о новинке практически нет кроме количества ядер и потоков

На веб-сайте Ashes of the Singularity появились результаты тестов предполагаемого процессора Ryzen 9 7845HX. Информации об этой модели очень мало, но программное обеспечение подтверждает, что это 12-ядерный и 24-поточный процессор. Такая же конфигурация используется настольным процессором Ryzen 9 7900X и отображается таким же образом.

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Это означает, что процессор Ryzen 9 7845HX, вероятно, представляет собой измененную модель для настольных ПК, аналогичный серии Intel HX, которая вскоре будет обновлена процессорами Core 13-го поколения. Кроме того, это первая модель Ryzen-HX с более чем 8 ядрами.

Прошедшим летом AMD объявила о своем плане изменить схему наименования мобильных процессоров Ryzen 7000. AMD подтвердила грядущий процессор Ryzen 9 7945HX на архитектуре Zen4. Можно предположить, что компания также представит 16-ядерный чип для ноутбуков, который должен будет конкурировать с Intel Core i9-13900HX.

Если AMD будет использовать один и тот же кристалл для настольных ПК в своих мобильных моделях, то встроенная графика может быть ограничена двумя вычислительными блоками. Однако, поскольку новинки будут использовать дизайн чиплетов, то AMD может интегрировать в процессоры более мощную графику. В то же время AMD может отказаться от других функций, которые не так важны для мобильного сегмента, как для настольных компьютеров, например количество линий PCIe.

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Ожидается, что процессоры серии AMD Ryzen 7000HX будут запущены в следующем году, возможно, на выставке CES 2023. Серия HX будет включать самые производительные мобильные процессоры, которые станут основой топовых игровых ноутбуков.