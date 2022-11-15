Новинки имеют объем до 18 ТБ и скорость до 554 МБ/с

Компания Seagate расширила семейство жестких дисков Exos Mach.2, включив в него новые модели с большей емкостью и производительностью. Новые жесткие диски Exos 2X16 и 2X18 могут сравниться с твердотельными SATA накопителями по скорости последовательного чтения и записи, предлагая емкость 16 ТБ и 18 ТБ.

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Новое семейство Seagate Exos 2X18 включает шесть моделей: два жестких диска емкостью 18 ТБ с интерфейсом SATA 6 Гбит/с и SAS 12 Гбит/с, а также две модели емкостью 16 ТБ с указанными интерфейсами. Диски SAS, как всегда, имеют функцию шифрования. Что касается производительности, Seagate заявляет, что SATA версии Exos 2X18/2X16 могут похвастаться максимальной устойчивой скоростью передачи данных 554 МБ/с, тогда как модели SAS рассчитаны на максимальную устойчивую скорость передачи данных 545 МБ/с, это означает, что они являются самыми быстрыми жесткими дисками в мире. Все четыре диска также имеют среднюю задержку 4,16 мс, а также скорость 304/560 IOPS при произвольном чтении/записи (4K QD16).

Диски с двойным приводом используют обычную магнитную запись, имеют скорость вращения шпинделя 7200 об/мин, многосегментную кэш-память объемом 256 МБ и полностью поддерживают технологии Seagate для центров обработки данных, включая PowerChoice для управления энергопотреблением в режиме ожидания, PowerBalance для управления активным энергопотреблением и поддержку горячего подключения. Герметичные и заполненные гелием жесткие диски Seagate Mach.2 с двумя исполнительными механизмами представляют собой два логических жестких диска емкостью 9 ТБ или 8 ТБ, которые имеют независимую адресацию и, следовательно, требуют некоторых программных настроек.

Ключевым преимуществом таких жестких дисков является их более высокая производительность последовательного и случайного чтения на ТБ, которая имеет тенденцию снижаться по мере увеличения емкости жесткого диска. Увеличение количества исполнительных механизмов, работающих независимо, удваивает производительность, но это происходит за счет увеличения энергопотребления. Новые жесткие диски Exos 2X16 и Exos 2X18 от Seagate потребляют 7,8 Вт/8 Вт в режиме ожидания (SATA/SAS), а также до 13,5 Вт/12,8 Вт при больших нагрузках (SATA/SAS), что соответствует первому поколению Мах.2.

Seagate экспериментирует с жесткими дисками с двойным приводом совместно с Microsoft с конца 2017 года. Выпустив Exos 2X16 и Exos 2X18, Seagate еще больше расширит доступность своих жестких дисков Mach.2, поскольку теперь они доступны с распространенным интерфейсом SATA. Будут ли такие продукты доступны в розничной продаже, еще неизвестно, но, по крайней мере, эти диски можно использовать в более широком спектре систем.

На накопители Mach.2 распространяется пятилетняя гарантия, и они предназначены для работы в режиме 24/7. Поскольку диски Seagate Exos 2X16 и 2X18 предназначены в первую очередь для центров обработки данных, то компания не раскрывает их стоимость.

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