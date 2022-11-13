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AMD может представить доступные процессоры Ryzen 7000 с технологией 3D V-Cache
Такое сообщение появилось на форуме Bilibili
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 Согласно сообщению ECSM_Official на форуме Bilibili, AMD может представить два новых процессора Ryzen 7000 с технологией 3D V-Cache в первой половине 2023 года. Однако утверждается, что AMD может представить только шестиядерную и восьмиядерную модели с 3D V-Cache. К сожалению, ECSM сообщает, что нет никакой информации о разработке чипов V-Cache с большим количеством ядер. 

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 Если информация ECSM верна, то AMD начнет производство процессоров следующего поколения с 3D V-Cache с бюджетных шестиядерных и восьмиядерных моделей. Компания, скорее всего, выпустит их под названиями Ryzen 5 7600X3D и Ryzen 7 7700X3D соответственно. С новым поколением AMD расширит линейку 3D V-Cache для потребителей с ограниченным бюджетом, в отличие от предыдущего поколения, в котором был только субфлагманский Ryzen 7 5800X3D.

 С двумя новыми процессорами Ryzen 7000 барьер для входа чипов 3D-Vcache на платформу AM5 будет снижен. Но цена пока неизвестна и будет играть решающую роль для потребителей. Если предположить, что AMD будет продолжать стратегию ценообразования, что и с Ryzen 7 5800X3D, то в этом случае, вероятно, стоит ожидать прибавки от 100 до 150 долларов за будущие чипы Ryzen 7000 3D V-Cache по сравнению с их оригиналами.

 Пока трудно сказать, насколько производительной будет архитектура Zen 4 с 3D V-Cache, но можно ожидать, что она значительно превзойдет Zen 3. Нам уже известны оптимизации на чипах Ryzen 7000 3D V-Cache, которые намекают на увеличение пропускной способности, и это лишь одно из улучшений.

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 ECSM также поделился слухами о новых процессорах и чипсетах для материнских плат, которые появятся в ближайшее время в 2023 году, включая бюджетный чипсет AMD A620 и APU на базе AM5. Чипсет A620, по-видимому, выйдет во втором квартале 2023 года и будет дешевле, чем B650, в то время как у загадочного APU AMD нет установленной даты выпуска или известных спецификаций. ECSM говорит, что этот APU будет иметь пониженную частоту памяти до 4800 МГц, что предполагает возможность работы со старой архитектурой процессоров, такой как Zen 3.

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