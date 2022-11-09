В следующем году компания обещает представить еще более мощный процессор с 1121 кубитом

IBM представила новый квантовый процессор, который намного крупнее своего предшественника. Новый IBM Quantum Osprey с 433 кубитами в три раза больше процессора Eagle, анонсированного IBM в прошлом году, и имеет самое большое количество кубитов среди всех квантовых процессоров IBM. Напомню, что процессор Eagle 2021 года содержал всего 127 кубитов.

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Согласно информации IBM, у Osprey есть потенциал для выполнения сложных квантовых вычислений, выходящих далеко за рамки возможностей любого классического компьютера. Количество классических битов, необходимых для сопоставления состояния квантового процессора Osprey, намного больше, чем общее количество атомов в известной Вселенной.

Доктор Дарио Хиль, старший вице-президент IBM и директор по исследованиям, сказал, что новый процессор приближает их к тому моменту, когда квантовые компьютеры будут использоваться для решения ранее неразрешимых проблем. «Эта работа станет основополагающей для грядущей эры квантово-ориентированных суперкомпьютеров», — добавил Гил.

IBM также анонсировала бета-обновление ядра для Qiskit Runtime. Пользователи теперь дополнительно имеют полный доступ к динамическим схемам, что позволяет им использовать классические вычисления во время когерентности кубитов. IBM заявила, что динамические схемы значительно сократят длину некоторых квантовых схем и повысят краткосрочный потенциал полезных квантовых вычислений.

«Наши прорывы определяют следующую волну квантовых вычислений, которую мы называем квантово-ориентированными суперкомпьютерами, где модульность, коммуникация и промежуточное ПО будут способствовать расширению масштабируемых вычислительных мощностей и интеграции квантовых и классических рабочих процессов», — сказал Джей Гамбетта, научный сотрудник IBM Quantum.

IBM считает, что 2023 год станет важным переломным моментом, когда будет заложен фундамент квантово-ориентированных суперкомпьютеров благодаря таким достижениям, как модульная архитектура и гибридное облачное промежуточное программное обеспечение, которое будет использовать набор инструментов для создания схем.

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Дорожная карта развития IBM указывает на появление в будущем более мощных квантовых процессоров. Технический гигант готовится показать Condor с 1121 кубитом в следующем году, а затем Flamingo на 1386+ кубитов в 2024 году.