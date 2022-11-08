По заявлению компании, это первое подобное устройство, имеющее к тому же высокое разрешение

Подразделение LG Display представила первый в мире 12-дюймовый растягивающийся дисплей с высоким разрешением. Технология под названием Stretchable display основана на высокоэластичной подложке пленочного типа, состоящей из того же материала, который используется в контактных линзах. 12-дюймовый дисплей может похвастаться полноцветной RGB-подсветкой, разрешением 100 пикселей на дюйм и гибкой резиновой лентой, которая позволяет растягивать его до 14 дюймов.

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Технология скручивания без искажений или повреждений считается более устойчивой чем существующие технологии складных дисплеев. Микросветодиоды с шагом пикселя менее 40 мкм служат источником света и повышают долговечность, как и гибкая пружинная структура проводки.

Растягивающийся дисплей LG является результатом крупномасштабных исследований и разработок, проведенных по заказу Министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи (MOTIE) в 2020 году. Целью проекта является повышение конкурентоспособности страны в области технологий дисплеев следующего поколения, и LG пообещала довести дело до конца.

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Компания заявила, что тонкий и легкий дизайн предлагает универсальность следующего уровня для множества повседневных сценариев. Например, панель можно легко прикрепить к изогнутым поверхностям, таким как кожа, мебель, одежда, панель управления самолетов и автомобилей. Тем не менее может пройти еще некоторое время, прежде чем что-то подобное станет коммерчески доступным.