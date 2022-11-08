Новинка будет доступна в двух версиях, с разгоном и без него

Компания Colorful представила новый дизайн своих видеокарт iGame Advanced для поколения Ada Lovelace с 3,5-слотовой системой охлаждения и 3 вентиляторами. Эта серия видеокарт была анонсирована в сентябре вместе с анонсом RTX 4090, но до сих пор Colorful не выпустила версию RTX 4090 iGame Advanced.

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Сегодня Colorful показала две модели более доступной карты RTX 4080 iGame Advanced с заводским разгоном и без него. Геймерам следует ожидать повышения тактовой частоты до 2625 МГц при включенном пресете разгона в BIOS. Кроме того, эта карта будет иметь максимальный предел мощности TDP до 400 Вт.

Новая модель основана на графическом процессоре AD103, оснащенным 9728 ядрами CUDA. Эта карта также имеет 16 ГБ памяти стандарта GDDR6X со скоростью 22,4 Гбит/с. Новая печатная плата определенно будет более функциональной, чем у эталонной RTX 4080 Founders Edition. По заявлению Colorful, видеокарта получит усиленную подсистему питания по формуле 18 + 4 фазы (GPU и память).

Colorful RTX 40 iGame Advanced получит полностью переработанный дизайн серии RTX 3080. Помимо нового внешнего вида, модель будет иметь один 16-контактный разъем питания вместо тройного 8-контактного разъема, как у предшественника.

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Новинки от Colorful выйдут, как и положено видеокартам данной линейки 16 ноября. Цена на графические карты RTX 4080 компании пока неизвестна.