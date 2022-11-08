Напомню, что компания EVGA прекратила выпуск видеокарт, а данная карта так и останется прототипом

Как известно, компания EVGA отказалась от дальнейшего производства графических карт и не выпустила ни одной модели серии NVIDIA RTX 40 на архитектуре Ada Lovelace. Хотя компания полностью прекратила производство новых видеокарт, это не означает, что не занималась их разработкой и тестированием.

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EVGA подтвердила, что она произвела несколько прототипов графических карт RTX 40, еще до того, как было принято решение об уходе с рынка графических процессоров. JayzTwoCents посчастливилось получить один из таких инженерных образцов, и он смог запечатлеть этот неизданный дизайн в своем последнем видео.

Карта заметно больше, чем предыдущий флагман компании RTX 3090 Ti FTW, однако она по-прежнему имеет конструкцию с тремя вентиляторами. Этот прототип также стал частью серии For The Win 3 и расширил семейство продуктов, основанных на системе охлаждения EVGA ICX.

Уникальной особенностью этой карты является 16-контактный разъем питания, расположенный сзади, что было бы идеальным выбором для тех, у кого нет места для нового адаптера питания. К сожалению, ни одна другая карта RTX 4090 на рынке не использовала данный подход.

Интересно в этом конкретном образце то, что это на самом деле полностью рабочая видеокарта. Она оснащена графическим процессором AD102 и даже поддерживается программным обеспечением EVGA Precision, которое считывает все данные датчиков. Чтобы сделать ситуацию еще более интригующей, JayzTwoCents смог относительно легко разогнать эту карту до частоты выше 3 ГГц.

Если вы являетесь поклонником графических процессоров EVGA, то обязательно стоит посмотреть видео ниже. Скорее всего, это последняя видеокарта EVGA, которая когда-либо была выпущена американской компанией.

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