Исследованиями на эту тему занимается Университет штата Нью-Йорк в Бингемтоне

У электроники существует большая проблема с отходами, которую часто называют электронным загрязнением. Тем не менее недавнее исследование интегрированных методов Papertronic может предложить путь отхода от токсичных электронных отходов. В исследовании внимательно рассматривается потенциал использования бумаги в одноразовой электронике, включая бумажные печатные платы (PCBs). Футурист Фейсал Хан считает, что исследование, опубликованное Университетом штата Нью-Йорк в Бингемтоне, показывает перспективность одноразовых бумажных печатных плат.

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Бумага является очень доступным, гибким и устойчивым материалом, который является серьезным кандидатом на экологически безопасные конструкции печатных плат. Современные печатные платы изготовлены из экологически небезопасной смеси стекловолокна, смолы и металлической проводки. В борьбе с электронными отходами необходимо подумать о том, как повысить уровень переработки электронных устройств и производить больше одноразовой электроники с использованием соответствующих биоразлагаемых материалов.

Схема, сопровождающая документ, дает обзор процесса создания бумажной печатной платы. Последовательность действий такова: печать восковой модели, заливка бумажной краски и трафаретная печать функциональных элементов, лазерная резка сквозных отверстий и добавление токопроводящих дорожек. Вышеупомянутые чернила используют смесь проводящих и полупроводящих материалов, способных формировать резисторы, конденсаторы и транзисторы. Такие печатные «провода» и компоненты такие же гибкие, как и бумага, на которую они нанесены.

Конечно бумажные печатные платы не предназначены для бумажных материнских плат или бумажных видеокарт. Вместо этого предполагается, что одноразовые бумажные печатные платы будут использоваться в беспроводных сетях и Интернете одноразовых вещей (IoDT). Такие устройства в настоящее время используются для оценки здоровья человека, мониторинга условий окружающей среды, в решениях по логистике и отслеживанию поставок, в системах мониторинга пищевых продуктов и устройств, а также в военных системах наблюдения или доставки. Следует отметить, что устройствам на основе бумажных печатных плат потребуется дополнительный уход из-за их чувствительности к влажности, влияющей на активное использование и срок годности. Повреждение водой уже является проблемой для традиционной электроники, но это может быть чрезвычайно опасно, когда речь идет о бумажных печатных платах.

Для экологически чистой переработки использованные бумажные печатные платы и электроника могут быть переработаны для получения пригодных для повторного использования элементов или сожжены с улавливанием углерода.

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Исследователям удалось отказаться от использования традиционных электронных компонентов, изготовленных из трудно перерабатываемых материалов. В частности, исследователи говорят, что в настоящее время они могут создавать полностью бумажные резисторы от 20 Ом до 285 кОм, суперконденсаторы (∼3,29 мФ) и полевые транзисторы с электролитическим управлением.