Материнская плата изготовлена по лицензии SEGA и использует в оформлении знаменитого ежика Соника

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Ведущий мировой производитель компьютерных комплектующих, компания ASRock представляет новую официально лицензированную материнскую плату ASRock Z790 PG SONIC с изображением ежика Sonic the Hedgehog от SEGA. Материнская плата ASRock выпущена в честь выхода новой игры Sonic Frontiers от SEGA.

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«Разработанная, чтобы вернуть эпические воспоминания о ловле колец, материнская плата повторяет молниеносную скорость Соника, кроме того, внешний вид материнской платы разработан вокруг темы Sonic the Hedgehog. ASRock Z790 PG SONIC также имеет интерфейс UEFI BIOS, вдохновленный SONIC», — сказал Крис Ли, вице-президент подразделения материнских плат и игровых мониторов ASRock.

ASRock Z790 PG SONIC оснащена самым быстрым интерфейсом PCI-Express 5.0 для новейшего поколения графики и карт расширения, а также слотом M.2 Blazing M.2 PCI-Express 5.0 M.2, готовым для новых сверхскоростных твердотельных накопителей NVMe, минимизирующих время загрузки данных

В комплект материнской платы входит Killer E3100G 2.5G Ethernet, а также широкий набор портов ввода/вывода и USB на задней панели, в том числе USB Type-C 20 Гбит/с и запатентованные игровые порты ASRock Lightning, которые оптимизированы для высокоскоростных клавиатур и мышей, сводя к минимуму задержки. Nahimic Audio от SteelSeries обеспечивает мощное и точное воспроизведение звука, ориентированного на геймеров, как в наушниках, так и в колонках.

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Все процессоры LGA1700 могут полностью раскрыть свой потенциал благодаря схеме питания 14+1+1 Dr.MOS VRM для ядра ЦП. Большой радиатор охлаждения VRM и медная печатная плата весом 2 унции обеспечивают лучшие тепловые характеристики даже при высокой длительной нагрузке.