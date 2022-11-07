До официального запуска видеокарт RTX 4080 осталось всего 9 дней, и обозреватели уже должны иметь свои карты в руках. Это, очевидно, приводит к первым утечкам информации о производительности до снятия эмбарго на публикации тестов.
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Согласно недавно появившимся данным Geekbench, грядущая GeForce RTX 4080 была протестирована в трёх различных графических API, включая Vulkan, OpenCL и CUDA. Таким образом появилась возможность сравнить результаты с известными графическими процессорами, такими как RTX 3080 или 3090 Ti.
Видеокарта была протестирована на высокопроизводительной системе, оснащенной материнской платой ASUS ROG Crosshair X670 Extreme и процессором Ryzen 7 7950X. Карта правильно распознается как RTX 4080 с 76 вычислительными блоками, 9728 ядрами CUDA и 16 ГБ видеопамяти.
RTX 4080 набирает 249000, 300000 и 149000 баллов соответственно в тестах API OpenCL, CUDA и Vulkan Geekbench.
Согласно официальному рейтингу, RTX 4080 на 45,7% быстрее RTX 3080 в тесте CUDA, на 37,1% быстрее в OpenCL и на 29,9% быстрее в Vulkan API. По сравнению с самым быстрым графическим процессором Ampere RTX 3090 Ti она на 5,4–15,5% быстрее.
Очевидно, что тест Geekbench не совсем верно передает игровую производительность. Это очень короткий и относительно легкий тест, который часто даже вынуждает видеокарты не включать вентиляторы системы охлаждения. Но на данный момент это единственная информация о производительности долгожданной новинки от Nvidia.