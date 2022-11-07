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 Процессоры AMD Ryzen 7000 появились на розничном рынке 27 сентября. Согласно Expreview, а цены на чипы Zen 4 уже впервые снизились менее чем через два месяца. Кроме того, процессоры Ryzen 7000 теперь дешевле в Китае, чем в США, что является редкостью.

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 Неизвестно, сделала ли AMD такой шаг для поддержки продаж в Китае или это было решение конкретного ритейлера, которым в данном случае выступил JD.com, один из крупнейших сайтов электронной коммерции в стране. На рынке по-прежнему имеется множество процессоров Ryzen 5000, поэтому продажи Ryzen 7000, вероятно, не такие высокие, как хотелось бы.

 Ryzen 9 7950X вышел по цене 765 долларов, но теперь продается на JD.com за 557 долларов, что на 27% дешевле. Снижение цены на 27% очень хорошее, учитывая, что это флагманский чип Zen 4. Кроме того, Ryzen 9 7950X на 20% дешевле в Китае, чем в США, где 16-ядерная модель по-прежнему сохраняет рекомендованную производителем розничную цену в 699 долларов.

 Ryzen 9 7900X получил немного меньшее снижение цены, хотя и значительное. 12-ядерный чип, который раньше продавался по цене 598 долларов, теперь предлагается по цене 459 долларов. Новый ценник на 23% ниже оригинального и на 16% ниже цен в США.

 Ryzen 7 7700X стоит на 23% меньше. Чип, который раньше продавался за 417 долларов, продается за 320 долларов. Что на 20% дешевле, чем в США. Стоимость Ryzen 5 7600X снизилась на 25%, с 313 до 236 долларов, что на 21% дешевле американской цены.

 В целом платформа Ryzen 7000 и AM5 довольно дорогая. Материнские платы AMD X670 стоят от 250 до 1300 долларов. Даже более бюджетные модели B650 стоят от 190 долларов. Материнские платы B650 более высокого класса стоят до 450 долларов, фактически переходя на территорию AMD X670. Кроме того, решение AMD отказаться от стандарта DDR4 в пользу более дорогой памяти DDR5 также не помогает увеличить продажи.

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 Нетрудно догадаться, почему Ryzen 7000 может понадобиться небольшой толчок для увеличения продаж. Например, MicroCenter начал предлагать бесплатные комплекты памяти DDR5-5600 объемом 32 ГБ при покупке Ryzen 7000. Один только комплект памяти стоит 190 долларов. Возможно позже, снижение стоимости процессоров затронет и другие рынки.

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mds
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