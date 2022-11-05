Правда использовать её в повседневных задачах на такой скорости не имеет особого смысла из-за ряда ограничений

G.Skill недавно представила модули памяти DDR5-8000 Extreme, но благодаря совместным усилиям с компанией Asus, модули могут быть разогнаны до скорости 10000 МТ/с.

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В пресс-релизе представлена информация и скриншоты, демонстрирующие новые комплекты G.Skill DDR5-8000 CL40 и DDR5-7800 CL38. Все модули были установлены в системе с процессором Intel Core i9-13900K на материнской плате Asus ROG Maximus Z790 Apex, что позволило комплекту DDR5-8000 достичь скорости чтения более 124 ГБ/с и скорости записи 120 ГБ/с в тесте памяти AIDA64.

В дополнение к комплектам, работающим на номинальных скоростях XMP 3.0, команде Asus и G.Skill удалось разогнать комплект память до впечатляющих 10000 МТ/с без использования экзотических систем охлаждения. Однако настройки, необходимые для достижения такой скорости, не подходят для повседневного использования.

Команда была вынуждена работать в одноканальном режиме, используя только один модуль ОЗУ, а первичные тайминги были установлены значительно выше, чем в стандартной двухмодульной конфигурации.

Первоначальное развертывание памяти DDR5 было далеко не безоблачным. Первые пользователи, которым посчастливилось найти комплекты, часто сталкивались с проблемами загрузки, стабильности или другими проблемами, связанными с BIOS. Даже сегодня многие платы с четырьмя слотами DIMM испытывают проблемы с поддержкой DDR5 в конфигурации 4x16 ГБ. Скорость и задержка не давали преимущества новому типу памяти, а её стоимость полностью делала не выгодной покупку по сравнению с модулями DDR4.

В то время как платформы Intel Alder Lake и новые платформы Raptor Lake позволяют пользователям выбирать платы с DDR4 или DDR5, недавно выпущенные процессоры AMD серии 7000 и материнские платы серии x670 требуют от пользователей полного перехода на новый стандарт DDR5.

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Но прогресс не стоит на месте. DDR5 уже начала развиваться по той же траектории, что и предыдущие версии памяти DDR. По мере того как она продолжает развиваться и темпы внедрения растут, пользователи, переходящие на новую платформу оперативной памяти, получат возможность воспользоваться более высокой пропускной способностью DDR5, более низким энергопотреблением, повышенной эффективностью и масштабируемостью, а также общим повышением производительности.