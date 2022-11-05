Выход данных процессоров ожидается в 2024 году

На выставке Intel Innovation 2022 в Тайбэе компания продемонстрировала вживую свою серию процессоров Xeon Scalable под кодовым названием Granite Rapids. Ожидается, что эта серия продуктов не появится раньше 2024 года, а выйдет после Sapphire Rapids и Emerald Rapids, которые должны быть запущены в следующем году.

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Во время мероприятия Intel продемонстрировала свою платформу Sapphire/Emerald Rapids «Eagle Stream» с памятью DDR5-5600. Позже компания, как сообщается, также продемонстрировала масштабируемую платформу Xeon следующего поколения, которая, по данным Benchlife, работает с еще более быстрой памятью, включая DDR5-6400 в конфигурации 1DPC (1 модуль на канал).

Процессоры Intel Granite Rapids основаны на новом техпроцессе Intel 3 и, как сообщается, предназначены для новой платформы под названием Birch Stream. Утечек о конфигурациях серии Xeon 6-го поколения пока не было, кроме информации о поддержке интерфейса CXL 2.0. По некоторым слухам, процессоры могут получить до 120 ядер Redwood Cove.

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Демонстрация высокоскоростной памяти DDR5 появилась всего за 6 дней до официального запуска процессоров AMD EPYC Genoa на архитектуре Zen4, который сосотоится 11 ноября. Между тем, запуск конкурирующих продуктов Intel Sapphire Rapids запланирован только на 10 января 2023 года.