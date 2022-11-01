В проведенном эксперименте производительность игры находилась на стабильных 30 кадрах в секунду

Nvidia RTX 4090 является выдающейся графической картой, которая может выдавать трехзначную частоту кадров в разрешении 4K без особых усилий. Но ютубер Golden Reviewer перешел на новый уровень, играя в Genshin Impact с разрешением 13K. Невероятно, но игра смогла показать устойчивые 30 кадров в секунду при таком безумно высоком разрешении.

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Genshin Impact - очень популярная ролевая игра с открытым миром, в которую ежемесячно играют более 60 миллионов активных игроков. Genshin Impact больше известна в качестве мобильной игры, которую сложно запустить на большинстве смартфонов, но она также доступна на ПК, PlayStation 5 и PS4.

В результате того, что игра запускается мобильных устройствах, она не так требовательна к ПК, несмотря на свою репутацию в мобильном сегменте. Минимальным требованием является видеокарта Nvidia GT 1030, а в качестве рекомендованной видеокарты выступает GeForce GTX 1060.

На видно, как Golden Reviewer запускает игру на самых высоких графических настройках в разрешении 13760 x 5760, что соответствует 178,32 мегапикселя на кадр или 13K. Это разрешение почти в 1,4 раза больше, чем 8K, и в 8,5 раза больше, чем 4K.

С RTX 4090 в игру на удивление можно играть со средней частотой кадров 30 кадров в секунду. Это не идеальные 60 к/с, но все же впечатляет, учитывая разрешение. Стоит сказать, что в данном случае речь идет о масштабировании изображения до 13K, поскольку на рынке просто не существует мониторов с разрешением 13K.

При разрешении 13K изображение выглядит очень реалистично. Даже на увеличенных изображениях игровой пикселизации нигде не видно. Это одно из больших преимуществ использования апскейлинговых разрешений, особенно при высоких разрешениях. Детали изображения четкие и без каких-либо зазубренных краев. На самом деле, при 13K вы, вероятно, можно было полностью отключить сглаживание и все равно не заметить каких-либо зазубренных краев.

Но есть и минусы. Игра не предназначена для работы в разрешении 13K. Решения текстур далеки от 13K, что приводит к размытию. Кроме того, освещение не соответствует тому, что можно увидеть в современной игре класса AAA, предназначенной для работы на ПК.

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Тем не менее удивительно видеть игру, в которую вообще можно играть с разрешением 13K, и это свидетельствует о невероятных возможностях RTX 4090 от Nvidia.