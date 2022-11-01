Об этом свидетельствует новая информация базы данных IMEI

В новой базе данных IMEI появилась информация относящаяся к CIVI 2, смартфону, который Xiaomi уже продает на внутреннем рынке. Смартфон под названием Xiaomi 13 Lite имеет номер модели 2210129SG с суффиксом «G», обозначающим его как устройство, которое Xiaomi намеревается продавать по всему миру. Стоит сказать, что Xiaomi присвоила CIVI 2 номер «2210129SC», что фактически подтверждает его существование в качестве эксклюзивной китайской модели.

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Xiaomi 13 Lite имеет тот же номер модели, что и Xiaomi 12 Lite 5G NE, появление которого уже упоминалось ранее в этом месяце. Другими словами, Xiaomi 12 Lite 5G NE и Xiaomi 13 Lite идентичны, по крайней мере, внутренне. Xiaomi может выпустить Xiaomi 12 Lite 5G NE в конце этого года, так, например, Xiaomi 11 Lite 5G NE появился в сентябре 2021 года, но стал доступен только октября 2021 года. Xiaomi 12 Lite 5G NE и Xiaomi 13 Lite могут быть предназначены для разных рынков, таких как Северная Америка и Европа.

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Ожидается, что Xiaomi выпустит Xiaomi 12 Lite 5G NE до того, как серия Xiaomi 13 дебютирует по всему миру. Сходство номеров моделей между CIVI 2 и Xiaomi 13 Lite почти подтверждает, что последний унаследует характеристики первого. Следовательно, Xiaomi 13 Lite должен получить процессор Snapdragon 7 Gen 1, AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц, основную камеру разрешением 50 МП и аккумулятор емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт. Цена Xiaomi 13 Lite еще не известна, но Xiaomi продает CIVI 2 в Китае за 2399 юаней (около 332 долларов), поэтому он должен быть значительно дешевле, чем остальные модели серии Xiaomi 13.