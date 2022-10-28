Теперь её клиентам придется в своих изделиях использовать только компоненты Arm

Компания Arm может изменить свою стратегию лицензирования и изменить всю свою бизнес-модель в новом направлении, которое принесет пользу компании. В настоящее время компания предоставляет свои разработки производителям микросхем, которые могут использовать их совместно с продуктами других компаний. Однако в судебной тяжбе между Qualcomm и Arm встречный иск Qualcomm пролил новый свет на планы Arm по лицензированию своих аппаратных разработок после 2024 года.

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По словам Дилана Пателя из SemiAnalysis, изучавшего судебные документы, Arm будет взимать плату за использование своих разработок. Если производитель чипов планирует использовать процессоры Arm, он также должен использовать другие компоненты компании, включая GPU, NPU, ISP и DSP. Это приведет к тому, что устройства будут использовать только компоненты ARM, а другим производителям придется исключить свои аппаратные части в чипсетах. Делая это, Arm напрямую выступает против таких проектов, как, например сделка Samsung и AMD, в которой AMD предоставляла свой графический процессор на архитектуре RDNA компании Samsung вместо использования графического процессора Arm Mali. Это изменение должно вступить в силу в 2025 году, когда каждое новое лицензионное соглашение должно соответствовать новым правилам.

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Что касается держателей лицензий Arm, таких как NVIDIA и Apple, они исключены из этого правила, поскольку у NVIDIA есть 20-летний лицензионный контракт, заключенный на старых условиях, а Apple является одним из основателей Arm ISA, поэтому Arm Ltd., скорее всего, не станет навязывать новых правил одному из своих крупнейших клиентов.