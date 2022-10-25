Также поддержка заканчивается для пользователей Windows 8.1

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Сегодня для пользователей Windows 7 и Windows 8.1 появилась не очень приятная новость от Google, касающаяся поддержки браузера Chrome. Для тех, кто все еще пользуется данными операционными системами Microsoft, поддержка закончится 7 февраля 2023 года. Старые версии Chrome по-прежнему будут работать, но пользователи больше не будут получать обновления безопасности или функций.

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Несмотря на то, что в январе 2020 года срок бесплатной расширенной поддержки Windows 7 подошел к концу, некоторые люди все еще используют эту операционную систему. По данным Statcounter GlobalStats, Windows 7 установлена на 10% всех устройств по всему миру, или, по последним подсчетам, на более чем 100 миллионах систем, в то время как Windows 8.1, которая также теряет поддержку Chrome, имеет и того меньшую долю в 2,7%.

Google ранее заявляла, что продолжит поддерживать Chrome в Windows 7 до июля 2001 года. Позже компания продлила этот срок как минимум на шесть месяцев, прежде чем объявить, что поддержка прекратится 15 января 2023 года. Теперь, похоже, Google установила окончательную дату 7 февраля 2023 года, в тот же день, когда выходит стабильная версия Chrome 110.

Google призывает пользователей Windows 7/8.1 перейти на Windows 10 или 11 до наступления официальной даты окончания поддержки Chrome, если они хотят продолжать безопасно использовать браузер и получать все последние функции и исправления ошибок в каждом выпуске.

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Напомню, что запуск Windows 7 состоялся в 2009 году, и многие пользователи по-прежнему считают её лучшей версией операционной системы Windows. Но прогресс не стоит на мести, а неумолимо заставляет отказываться рано или поздно даже от любимых привычек. Прекращение поддержки Chrome станет еще одним гвоздем в гроб устаревшей ОС от Microsoft.