По слухам, партнеры компании NVIDIA начали выпускать новую модель своих видеокарт RTX 3060 Ti, оснащенную более быстрым типом памяти. ASUS станет первой компанией, представившей обновленную серию TUF Gaming с новой памятью GDDR6X.
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Компания подтверждает точную конфигурацию новой модели, которая, что неудивительно, идентична оригинальной. Единственным изменением является память GDDR6X со скоростью 19 Гбит/с и, как следствие, более высокой пропускной способностью памяти 608 ГБ/с против 448 ГБ/с у оригинальной модели.
Новинка оснащена графическим процессором GA104-202 с 4864 ядрами CUDA. Уже понятно, что эта карта имеет прирост производительности от 7 до 10% в синтетических тестах, однако игровая производительность еще остается загадкой.
Сегодня ASUS выпускает две модели, обе с такими же тактовыми частотами, что и варианты GDDR6: TUF-RTX3060TI-8GD6X-GAMING и TUF-RTX3060TI-O8GD6X-GAMING с повышенными частотами графического процессора. RTX 3060 Ti GDDR6X от ASUS не совсем эталонная модель. Мало того, что тактовые частоты выше, она также имеет конструкцию с тремя вентиляторами и 2,7 слотами, которая намного сложнее.
Дата появления в продаже, а также стоимость видеокарт серии RTX 3060 Ti GDDR6X TUF пока являются не известными.