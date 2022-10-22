Компания стала первой, представившей новую версию GeForce RTx 3060 Ti

RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке

RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

3080 за 60 с началом тр в Регарде

3080 за 60 с началом тр в Регарде

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

3060 Gigabyte за 30 с началом

3060 Gigabyte за 30 с началом

Eщё одна <b>RTX 4090</b> - недавно так стоили 3090

Eщё одна <b>RTX 4090</b> - недавно так стоили 3090

По слухам, партнеры компании NVIDIA начали выпускать новую модель своих видеокарт RTX 3060 Ti, оснащенную более быстрым типом памяти. ASUS станет первой компанией, представившей обновленную серию TUF Gaming с новой памятью GDDR6X.

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Компания подтверждает точную конфигурацию новой модели, которая, что неудивительно, идентична оригинальной. Единственным изменением является память GDDR6X со скоростью 19 Гбит/с и, как следствие, более высокой пропускной способностью памяти 608 ГБ/с против 448 ГБ/с у оригинальной модели.

Новинка оснащена графическим процессором GA104-202 с 4864 ядрами CUDA. Уже понятно, что эта карта имеет прирост производительности от 7 до 10% в синтетических тестах, однако игровая производительность еще остается загадкой.

Сегодня ASUS выпускает две модели, обе с такими же тактовыми частотами, что и варианты GDDR6: TUF-RTX3060TI-8GD6X-GAMING и TUF-RTX3060TI-O8GD6X-GAMING с повышенными частотами графического процессора. RTX 3060 Ti GDDR6X от ASUS не совсем эталонная модель. Мало того, что тактовые частоты выше, она также имеет конструкцию с тремя вентиляторами и 2,7 слотами, которая намного сложнее.

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Дата появления в продаже, а также стоимость видеокарт серии RTX 3060 Ti GDDR6X TUF пока являются не известными.