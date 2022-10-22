Такую скорость удалось получить в ходе экспериментов датскими учеными

Распространение вычислений на основе искусственного интеллекта наряду с растущим числом платформ для потоковой передачи игр и фильмов за последние 5 лет подняло требования к пропускной способности Интернета на новую высоту, до такой степени, что общий поток данных по всему миру теперь составляет около 1 петабита в секунду. Наблюдается сдвиг в сторону скоростей 2,5 GbE и даже 10 GbE, и вскоре могут быть достигнуты пределы старых волоконно-оптических кабелей. Но, возможно, что проблема не в кабелях. Ученым из Технического университета Дании удалось добиться скорости передачи данных 1,84 петабита в секунду по обычному оптоволоконному кабелю, но в сочетании с фотонным чипом. Это почти вдвое больше пропускной способности по одному кабелю.

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Датской группе ученых под руководством Асбьёрна Арвада Йоргенсена нужно было разделить поток данных на 37 строк, соответствующих каждой волоконно-оптической нити в кабеле. Затем каждая линия была разделена на 223 меньших потока, соответствующих разным цветовым частотам в оптическом спектре. Таким образом, ученые построили протокол массивно-параллельной передачи в пространстве и на длине волны между двумя точками на расстоянии 7,9 км друг от друга.

Поскольку в настоящее время нет способа измерить такую колоссальную скорость по одному соединению, ученые отправили фиктивные фрагменты данных через каждый небольшой поток и суммировали полученную пропускную способность из всех потоков. Предполагается, что устройство, объединяющее лазерный сплиттер и процессор светового кодека, будет размером со спичечный коробок и похоже на те, которые измеряют современные одноцветные лазерные передатчики.

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Если такие скорости можно поддерживать на больших расстояниях, то интернет-провайдерам нужно будет только заменить устройства лазерного кодека и оставить инфраструктуру оптического кабеля нетронутой.