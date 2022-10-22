По его словам это вызвано заботой компании о своих клиентах

RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке

RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

3080 за 60 с началом тр в Регарде

3080 за 60 с началом тр в Регарде

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

Согласно отчету Bodnara, генеральный директор Nvidia в Корее Ким Сын Гю объяснил, почему компания отменила выпуск GeForce RTX 4080 12 ГБ. Он сказал, что название RTX 4080 12 ГБ сбивает с толку при сравнении с RTX 4080 16 ГБ, так как последняя предлагает значительно большую производительность. Сын Гю объяснил, что Nvidia обычно называет графические процессоры так, чтобы название модели можно было использовать для прогнозирования производительности, но большая разница в производительности между двумя моделями RTX 4080 может сбить с толку клиентов.

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Примечательно, что отмена может носить и корыстный замысел. Отмена RTX 4080 12 ГБ повышает начальную цену серии RTX 4000 до 1200 долларов, и нет никаких свидетельств того, когда на рынке появится более дешевая альтернатива. Это обеспечивает высокий порог входа для новых видеокарт, а также подталкивает многих пользователей к покупке текущего поколения ускорителей, помогая компании избавиться от их избыточности на рынке.

Напомню, что неделю назад Nvidia отказалась от выпуска модели RTX 4080 12 ГБ. Меду картами были серьезные различия в спецификациях и производительности. Собственное тестирование Nvidia подтвердило, что RTX 4080 с 12 ГБ и 16 ГБ имеют разницу в производительности до 30%.

В RTX 4080 12 ГБ использовался чип AD104 с 7680 ядрами CUDA и 60 потоковыми мультипроцессорами (SM), а в RTX 4080 16 ГБ используется графический процессор AD103 с 9728 ядрами CUDA и 76 SM. Память также работала с более высокой тактовой частотой.

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Интересно, что партнеры Nvidia уже начали производство младшей версии RTX 4080, и Nvidia пообещала этим партнерам компенсацию стоимости упаковки. В конечном итоге Nvidia будет продавать эти карты под другим названием. Можно ожидать, что видеокарта будет представлена под названием RTX 4070 или RTX 4070 Ti.