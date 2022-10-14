Intel планирует начать продажи своих первых шести процессоров Core 13-го поколения Raptor Lake для настольных ПК с разблокированными множителями на следующей неделе. Но все семейство 13-го поколения Core для настольных ПК, несомненно, будет значительно шире. Оно будет включать 23 модели, содержащие кристаллы Raptor Lake и Alder Lake.
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Intel еще предстоит официально представить все свое семейство процессоров Core 13-го поколения, но Gigabyte уже опубликовала некоторые из их спецификаций, включая базовые частоты, объем кэш-памяти, мощность и степпинг, в своем списке поддерживаемых процессоров материнской платы Z790 Aorus Master, найденном инсайдером @momomo_us.
Всего, как было сказано, линейка Intel Core 13-го поколения для настольных ПК будет состоять из 23 моделей. 13 из них будут использовать новый кристалл Raptor Lake B0, два процессора будут одновременно использовать кристаллы Raptor Lake B0 и Alder Lake C0, пять моделей будут основаны на Alder Lake C0, тогда как оставшиеся три модели будут использовать кристаллы Alder Lake H0.
К сожалению, Gigabyte не раскрыла количество ядер будущих процессоров 13-го поколения. Тем не менее можно сделать некоторые обоснованные предположения, которые опубликовал ресурс Videocardz.com.
На данный момент известны наименования моделей, основные спецификации процессоров Intel Core 13-го поколения и дата доступности первых шести процессоров Raptor Lake, но до сих пор остается загадкой, когда будут выпущены остальные модели линейки.