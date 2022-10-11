Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
goldas За пост начислено вознаграждение
Core i9-13900K отстает от Ryzen 9 7950X в тесте Blender
Но только флагманские процессоры AMD Ryzen 9 могут похвастаться таким достижением, более медленные модели проигрывают конкурентам из Intel в моногопоточных нагрузках
рекомендации
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
RTX 3070 - цена идет к 40 тр
RTX 3080 - цена РУХНУЛА. Смотри
ASUS 3050 - цена идет к 20 тр
3080 Ti - цена упала на порядок
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

 Как сообщил пользователь Тв***ер HXL, линейка процессоров Intel Raptor Lake 13-го поколения показывает хорошие результаты при сравнении с новыми процессорами AMD серии Ryzen 7000 в тесте Blender Benchmark. Intel Core i7-13700K конкурирует с Ryzen 9 7900X, а Core i5-13600K оставляет позади Ryzen 7 7600X и Ryzen 7 7700X.

реклама

 Blender является инструментом для создания контента с открытым исходным кодом, который может выполнять несколько различных задач, включая 3D-рендеринг, редактирование видео, моделирование, визуальные эффекты анимации и многое другое. Программа может сильно нагружать ЦП и ГП, что делает ее отличным инструментом для тестирования.

 Возглавляет список 16-ядерный процессор AMD Ryzen 9 7950X, набравший 607,53 балла. За Ryzen 9 7950X следует 24-ядерный Core i9-13900K с 557,66 балла. Затем идет Ryzen 9 7900X с 462,39 балла, Core i7-13700K с 429,7 балла, Core i5-13600K с 358,18 балла, Ryzen 7 7700X с 305,51 балла и Ryzen 5 5600X с 234,65 балла.

 Тест Blender очень интересен и показывает, насколько мощной может быть гибридная микроархитектура Intel Raptor Lake. Основываясь только на этих цифрах, видно, что Intel вернула себе большую часть многоядерной производительности, которую она уступила AMD в 2017 году, когда впервые появились процессоры Ryzen.

 Модели AMD Ryzen 9 являются единственными, которые могут превзойти процессоры Intel Raptor Lake в тяжелой многоядерной рабочей нагрузке Blender. Ryzen 9 7950X на 9% быстрее, чем Core i9-13900K, а Ryzen 9 7900X обеспечивает на 7,6% большую производительность, чем Core i7-13700K.

 Но даже здесь результаты не так уж хороши, учитывая ценовую политику Intel. Например, Core i9-13900K на 50 долларов дешевле, чем Ryzen 9 7950X, а Core i7-13700K на целых 100 долларов дешевле, чем Ryzen 9 7900X.

 Стоит сказать, что при тестировании Intel Core i7-13700K использовалась более старая версия Blender 3.2.1, а не версия 3.3, которую используют все остальные чипы. Но, согласно отчету Phoronix, версия 3.2.1 имеет более медленный тест по сравнению с 3.3, а это означает, что Core i7-13700K, вероятно, будет быстрее в версии 3.3.

рекомендации
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр
3080 Gigabyte дешевле 70 тр
3050 ASUS уже 30 тр
Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р
3060 ASUS почти за 30 тр
Рухнула цена i9 12900K на треть
Пиши на наш сайт и зарабатывай
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

 При переходе к моделям Ryzen 7 и Ryzen 5, Intel показывает полное доминирование. Core i5-13600K значительно опережает Ryzen 7 7700X и Ryzen 5 7600X, опережая их на 17% и 51% соответственно. Похоже, что у Intel с новой архитектурой есть все шансы выиграть битву за многопоточность.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#amd #intel #процессоры #intel 13-gen #core i9-13900k #ryzen 9 7950x #core i7-13700k #ryzen 7 7700x #core i5-13600k
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

MSI в новом BIOS позволит разгонять iGPU в AMD Ryzen 7000 — на 3 ГГц прирост производительности 20%
Intel показала мини-ПК NUC 13 Extreme Raptor Canyon
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Названо месторождение в Нидерландах, которое позволит Европе заместить газ из России
19
Не HIMARS-ом единым – чем российские инженеры могут ответить американской РСЗО
380
На севере Германии остановили движение поездов из-за диверсии
6
Движение по Крымскому мосту восстановлено, но уровень угроз терроризма в России значительно вырос
34
МС-21 - не думал не гадал как на отечественных двигателях летать стал
10
Анонсированы сиквелы «Ведьмака» и Cyberpunk 2077
1
Власти Тайваня выразили готовность подчиниться новым требованиям США по экспорту продукции в Китай
4
В свежем чарте продаж Steam две лидерских позиции оказались заняты не играми
5
ASRock представила активные системы охлаждения M.2 PCIe Gen5 SSD для плат AMD X670/B650 и Intel Z790
1
Геймеры из РФ выбирают World of Tanks – сколько денег стоит видеокарта для настоящего танкиста
8
Продажи процессоров Ryzen 7000 пошли ко дну – пользователи переходят на Intel из-за высоких цен AMD
43
Флагманы NVIDIA стремительно дешевеют на Newegg и Amazon – GeForce RTX 3090 стоит всего 39 000р
6
Новая видеокарта RTX Titan получит полнофункциональный GPU AD102 и займет четыре слота в ПК
17
В США показали танк нового поколения AbramsX и БМП StrykerX
58
Ученые на клеточном уровне объяснили пользу правильного питания и физических упражнений
5
GeForce RTX 4090 никогда не будет в дефиците: видеокарт хватит всем, даже майнерам
43
Цены семи доступных плат ASUS для Ryzen 7000 на базе чипсетов B650 и B650E обнародованы магазином
8
Криптобиржа LocalBitcoins прекращает обслуживать граждан России
4
Кастомные RTX 4090 могут потребовать блоков питания мощностью 1200 Вт
11
Российский энтузиаст занял первое место в 3DMark Ice Strom Unlimited при помощи GeForce RTX 3090
16

Популярные статьи

Несвободная свобода, или как потерять всё используя Linux в качестве операционной системы
89
Мой не очень удачный и запоздалый апгрейд
220
Два кулера AMD Wraith Stealth на один Ryzen 5 3600
37
Не про газ и не про HIMARS: обзор ультра-бюждетного SATA SSD NETAC NT01N600S-001T-S3X
42
О том, как я нанес изображение на крышку корпуса ПК
18
Мои впечатления от игры Dead Space 2. Часть 3
3
Мои впечатления от игры Dead Space 3. Часть1
3
Обзор Itel Vision 3 – недорогой смартфон с NFC и автоматической записью звонков
+

Сейчас обсуждают

Станислав Машкин
02:20
Тоесть, андроид - это толком ничего? )
Несвободная свобода, или как потерять всё используя Linux в качестве операционной системы
Станислав Машкин
02:18
Тогда всегда есть su - И вот тока не рассказывай ниче про пароль, проблема на полсигареты
Несвободная свобода, или как потерять всё используя Linux в качестве операционной системы
Tank
02:15
Да, тотальная отсталость автора тут главная проблема. :)))
Несвободная свобода, или как потерять всё используя Linux в качестве операционной системы
HidaN20
02:12
Люблю запах взорванных пердаков Z-ебанутых по утрам.
Подрыв Крымского моста - очередной шаг навстречу катастрофе
Станислав Машкин
02:12
Скачай iso образ двд для своего линукса, и ставь проги с него. Если есть данный пакет в репозиторях в интернете, будет и на скачанном образе
Несвободная свобода, или как потерять всё используя Linux в качестве операционной системы
Василий Сорокин
02:11
как и твоих мозгов )))))))))) А так к слову безмозглый баран, нашу галактику (надеюсь ты хоть название знаешь), видно невооруженным глазом в хорошую безоблачную ночь. Но согласно логике такого барана...
Телескоп Хаббл сделал изображение двух галактик, которые вот-вот столкнутся
Gringo
02:11
Байден пообещал поставить Украине современные ПВО https://lenta.ru/news/2022/10/10/biden/
10 октября ВС РФ нанесли массированные ракетные удары по критической инфраструктуре Украины
Станислав Машкин
02:07
Мущщина) С 2017 на домашнем ноуте линукс, винда тока на работе
Несвободная свобода, или как потерять всё используя Linux в качестве операционной системы
x x x
02:06
Это Крымчанам подарок от бывших соотечественников...
Подрыв Крымского моста - очередной шаг навстречу катастрофе
Станислав Машкин
02:06
Дак если ты привык пользоваться поделием майкрософт, так и пользуйся этими логическими дисками. Многообразие способов работы с файловыми системами не заканчивается. В юниксподобных ОС концепция "все -...
Несвободная свобода, или как потерять всё используя Linux в качестве операционной системы
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем