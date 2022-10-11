Но только флагманские процессоры AMD Ryzen 9 могут похвастаться таким достижением, более медленные модели проигрывают конкурентам из Intel в моногопоточных нагрузках

Как сообщил пользователь Тв***ер HXL, линейка процессоров Intel Raptor Lake 13-го поколения показывает хорошие результаты при сравнении с новыми процессорами AMD серии Ryzen 7000 в тесте Blender Benchmark. Intel Core i7-13700K конкурирует с Ryzen 9 7900X, а Core i5-13600K оставляет позади Ryzen 7 7600X и Ryzen 7 7700X.

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Blender является инструментом для создания контента с открытым исходным кодом, который может выполнять несколько различных задач, включая 3D-рендеринг, редактирование видео, моделирование, визуальные эффекты анимации и многое другое. Программа может сильно нагружать ЦП и ГП, что делает ее отличным инструментом для тестирования.

Возглавляет список 16-ядерный процессор AMD Ryzen 9 7950X, набравший 607,53 балла. За Ryzen 9 7950X следует 24-ядерный Core i9-13900K с 557,66 балла. Затем идет Ryzen 9 7900X с 462,39 балла, Core i7-13700K с 429,7 балла, Core i5-13600K с 358,18 балла, Ryzen 7 7700X с 305,51 балла и Ryzen 5 5600X с 234,65 балла.

Тест Blender очень интересен и показывает, насколько мощной может быть гибридная микроархитектура Intel Raptor Lake. Основываясь только на этих цифрах, видно, что Intel вернула себе большую часть многоядерной производительности, которую она уступила AMD в 2017 году, когда впервые появились процессоры Ryzen.

Модели AMD Ryzen 9 являются единственными, которые могут превзойти процессоры Intel Raptor Lake в тяжелой многоядерной рабочей нагрузке Blender. Ryzen 9 7950X на 9% быстрее, чем Core i9-13900K, а Ryzen 9 7900X обеспечивает на 7,6% большую производительность, чем Core i7-13700K.

Но даже здесь результаты не так уж хороши, учитывая ценовую политику Intel. Например, Core i9-13900K на 50 долларов дешевле, чем Ryzen 9 7950X, а Core i7-13700K на целых 100 долларов дешевле, чем Ryzen 9 7900X.

Стоит сказать, что при тестировании Intel Core i7-13700K использовалась более старая версия Blender 3.2.1, а не версия 3.3, которую используют все остальные чипы. Но, согласно отчету Phoronix, версия 3.2.1 имеет более медленный тест по сравнению с 3.3, а это означает, что Core i7-13700K, вероятно, будет быстрее в версии 3.3.

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При переходе к моделям Ryzen 7 и Ryzen 5, Intel показывает полное доминирование. Core i5-13600K значительно опережает Ryzen 7 7700X и Ryzen 5 7600X, опережая их на 17% и 51% соответственно. Похоже, что у Intel с новой архитектурой есть все шансы выиграть битву за многопоточность.