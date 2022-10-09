Как бы то ни было, выход видеокарты на полнофункциональном графическом процессоре AD102 отложен из-за проблем с перегревом

Некоторое время назад по сети ходили слухи о возможном выходе RTX 4090 Ti, хотя NVIDIA пока анонсировала только RTX 4090 и две версии RTX 4080. Тем не менее Moore's Law Is Dead утверждает, что у него есть информация о новом представителе линейки RTX Titan, получившем название RTX Titan Ada.

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В недавнем видео на YouTube, Moore's Law Is Dead сообщает, что RTX Titan Ada может быть RTX 4090 Ti. При этом инсайдер сообщает, что отраслевые источники также называют невыпущенную карту моделью серии Titan, а не RTX 4090 Ti. Ссылаясь на источник, Moore's Law Is Dead заявляет, что RTX Titan Ada имеет TDP от 600 до 700 Вт, а не 800 - 1000 Вт, как утверждали более ранние слухи. Кроме того, карта использует полную конфигурацию графического процессора AD102 и оснащается двумя 16-контактными разъемами питания.

Предположительно, новая RTX Titan также имеет толщину в четыре слота, из-за чего даже RTX 4090 по сравнению с ней выглядит довольно маленькой. По общему мнению, она настолько большая, что разработчики при тестировании, можно так выразиться, подключали материнскую плату к видеокарте, а не наоборот. К сожалению, похоже, что NVIDIA нужно больше времени, чтобы закончить разработку RTX Titan, и сейчас этот проект отложен. Ссылаясь на тот же источник, Moore's Law Is Dead утверждает, что при её тестировании, как утверждается, наблюдались серьезные проблемы с перегревом как самой карты, так и с блоками питания.

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Инсайдер добавляет, что если NVIDIA действительно выпустит карту Titan, то после появления видеопамяти GDDR6, способной достигать скорости 27 Гбит/с или даже новой GDDR7. Как и в случае с RTX 4070, сроки выпуска RTX Titan Ada или RTX 4090 Ti будут зависеть от того, что AMD представит публике на новой архитектуре RDNA 3. Moore's Law Is Dead предполагает, что NVIDIA может выпустить более мощную карту на базе AD102 в начале или середине 2023 года, если флагман AMD Radeon RX 7000 сможет достойно ответить RTX 4090.