Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
goldas За пост начислено вознаграждение
Thermaltake выпускает новую серию блоков питания Toughpower SFX с поддержкой PCIe Gen5
Покупателям будут доступны три модели мощностью 750, 850 и 1000 Вт
рекомендации
Минус 25% на 3070 в Ситилинке
RTX 3080 - цена РУХНУЛА. Смотри
ASUS 3050 - цена идет к 20 тр
3080 Ti - цена упала на порядок
3060 ASUS - цена идет к 30 тр
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

 Компания Thermaltake, являющаяся одним из лидеров в производстве корпусов, систем охлаждения, игровых периферийных устройств и многого другого объявила о своем последнем пополнении в линейке блоков питания серии Toughpower SFX, разработанной в соответствии со стандартами ATX 3.0 и поддерживающей PCIe Gen. 5.0. Разработанная для работы с видеокартами серии RTX 40 и новейшими процессорами Intel, серия Toughpower имеет форм-фактор SFX и подходит для корпусов ATX и ITX.

реклама

 Серия Toughpower SFX является полностью модульной и совместима со спецификациями Intel ATX 3.0, что позволяет пользователям запускать новейшие видеокарты серии RTX 40 через новый 12+4-контактный разъем PCIe Gen 5, который может передавать до 600 Вт мощности по одному кабелю, обеспечивая надежное и бесперебойное питание. Также стоит отметить, что компоненты серии Toughpower SFX были значительно модернизированы, чтобы соответствовать стандартам ATX 3.0, гарантируя эффективность и соответствие стандартам синхронизации блока питания, обеспечивая плавную работу даже при полной нагрузке. Блоки включают на 100% высококачественные японские конденсаторы с рабочей температурой 105 °C. Таким образом серия SFX стала еще более надежной и стабильной, чем когда-либо прежде.

 Кроме того, встроенный вентилятор Smart Zero Fan диаметром 92 мм или 120 мм (в зависимости от модели) совершенно бесшумен при работе под нагрузкой 30%. Серия Toughpower SFX отличается низкими пульсациями, четкой регулировкой напряжения и увеличенным временем удержания. При нагрузке от 0% до 100% пульсации, создаваемые линиями 12 В, 5 В и 3,3 В находятся ниже 30 мВ, что обеспечивает длительный срок службы и отличную защиту системы. Также серия Toughpower SFX обещает стабилизацию напряжения ±2% и гарантирует бесперебойную работу.

рекомендации
3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 60 тр
ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр
3050 ASUS уже 30 тр
<b>MSI 3070 уже дешевле 50 тр</b>
Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

 Будущим покупателям видеокарт нового поколения, например, RTX 4090, блоки питания серии Toughpower SFX должны непременно рассматриваться в качестве обновления системы питания компьютера, если имеющийся блок питания не соответствует высоким требованиям графических карт. Что касается доступности новой линейки блоков питания Toughpower SFX, то приобрести их можно будет по всему миру с середины ноября.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#блоки питания #thermaltake #rtx 4090 #блоки питания sfx #pcie gen5 #pcie gen 5 #thermaltake toughpower
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Эксперты сравнили размеры RTX 4090 и PS5, объяснив, почему карта получилась такой большой
В Igor’s Lab объяснили колоссальные размеры RTX 4090
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Газпром выплатит огромные дивиденды держателям акций, но будущее компании печально
36
Видеокарты NVIDIA сильно подорожают – выбираем 6 выгодных геймерских GPU пока не началось
19
Европа запретила гражданам РФ владеть криптовалютами – что ответит Binance и есть ли выход
50
Zotac опубликовала цены на GeForce RTX 4090
5
Почему GeForce RTX 4090 такие огромные и как это повлияет на Radeon RX 7000 — пояснение специалиста
11
Межпланетная станция Юнона сделала самый подробный снимок луны Юпитера Европы
3
Самая большая биржа криптовалют на планете была взломана – хакеры украли с Binance $544 миллиона
7
Не все видеокарты одинаково хороши – как бренды заставляют нас переплачивать за воздух до 40% цены
6
NVIDIA и AMD ощутимо повысят цены на видеокарты и процессоры из-за требований TSMC
15
Защитная рамка Noctua предотвратит попадание термопасты в вырезы крышки процессоров AMD Ryzen 7000
30
Легендарные УАЗ «Буханка» оказались недостаточно российскими
5
Виталик Бутерин рассказал о перспективах Эфира и криптовалют в новом интервью Bankless Shows
8
Need for Speed Unbound обзавелась системными требованиями, а ценник неприятно удивил игроков
17
FSP представила обновлённые серии БП ATX 3.0 с коннекторами PCIe Gen5 для новейших видеокарт
1
Первые тесты GeForce RTX 4080@16 Гб показали огромный отрыв от GeForce RTX 3090 Ti в 3DMark
10
General Dynamics разрабатывает для армии США AbramsX, гибридный танк нового поколения
3
Минцифры РФ категорически против привлечения государственного финансирования к разработке отечественного игрового движка
5
Ценники сразу нескольких моделей RTX 4090 от ASUS, MSI, Gigabyte и ZOTAC опубликованы ритейлером
8
Народный процессор осень 2022г – 5 геймерских CPU для бережливых геймеров и экономных пользователей
3
Предполагаемая NVIDIA GeForce RTX 4080 16 ГБ оказалась примерно до 30% быстрее RTX 3090 Ti в 3DMark
1

Популярные статьи

Евросоюз принял восьмой пакет санкций против Российской Федерации
315
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 24
9
Почему видеокарты AMD дешевле и быстрее, чем NVIDIA – 10 видеокарт в погоне за деньгами геймеров
30
10 малоизвестных, полезных, бесплатных и компактных утилит для Windows 10 и 11. Часть 6
12
ERGO - народная криптовалюта и хороший вариант для майнинга.
13
Главные игры первой половины октября 2022 года
15
ТОП-10 претензий к современным смартфонам и их производителям
30
Игры для фанатов "Дома Дракона"
2

Сейчас обсуждают

MerkaVa
00:54
Красота, приятно смотреть!
Чем опасна HIMARS и её слабые стороны - подробно с картинками и большими буквами
MerkaVa
00:52
Где про эту правду почитать?
Чем опасна HIMARS и её слабые стороны - подробно с картинками и большими буквами
MerkaVa
00:51
Что будет через две недели?
Чем опасна HIMARS и её слабые стороны - подробно с картинками и большими буквами
ccmm
00:49
они явно свои лярды не в рублях держут, прикинь, ты много лет работаешь/воруешь/распил/откаты и тд и тп а тут бакс упал в 2 раза, считай -50% потерял, кому же такое понравится
Курс американской валюты вновь превысил отметку 61 рубль
MerkaVa
00:49
Однако проблемы создаёт.
Чем опасна HIMARS и её слабые стороны - подробно с картинками и большими буквами
MerkaVa
00:48
Это и печалит, что не херачим инфраструктуру хохлов. :(
Чем опасна HIMARS и её слабые стороны - подробно с картинками и большими буквами
MerkaVa
00:45
Однако они представляют для нас большую проблему и решаем мы задачу по их уничтожению очень плохо.
Чем опасна HIMARS и её слабые стороны - подробно с картинками и большими буквами
ЁЖИКвЛИМАHЕ
00:38
Этим не страшно.Ваньки и на гужевом транспорте поездят,да к тому же это ещё и самый экологичный транспорт))
Евросоюз принял восьмой пакет санкций против Российской Федерации
Сигизмунд Эммануилович
00:28
Да вообще похрен... То ли дело "сотики" 15+ лет назад. Полифония, цветной экран - восторг жизни какой-то.
ТОП-10 претензий к современным смартфонам и их производителям
REY_B_
00:22
"Увеличенные на 10% вентиляторы Возросшая мощность Требовательные системы охлаждения RGB-подсветка" RGB-подсветка? Они что, собрались стадион ею освещать? Или вентиляторы с турбонаддува спортивного б...
Эксперты сравнили размеры RTX 4090 и PS5, объяснив, почему карта получилась такой большой
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем