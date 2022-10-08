Покупателям будут доступны три модели мощностью 750, 850 и 1000 Вт

Компания Thermaltake, являющаяся одним из лидеров в производстве корпусов, систем охлаждения, игровых периферийных устройств и многого другого объявила о своем последнем пополнении в линейке блоков питания серии Toughpower SFX, разработанной в соответствии со стандартами ATX 3.0 и поддерживающей PCIe Gen. 5.0. Разработанная для работы с видеокартами серии RTX 40 и новейшими процессорами Intel, серия Toughpower имеет форм-фактор SFX и подходит для корпусов ATX и ITX.

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Серия Toughpower SFX является полностью модульной и совместима со спецификациями Intel ATX 3.0, что позволяет пользователям запускать новейшие видеокарты серии RTX 40 через новый 12+4-контактный разъем PCIe Gen 5, который может передавать до 600 Вт мощности по одному кабелю, обеспечивая надежное и бесперебойное питание. Также стоит отметить, что компоненты серии Toughpower SFX были значительно модернизированы, чтобы соответствовать стандартам ATX 3.0, гарантируя эффективность и соответствие стандартам синхронизации блока питания, обеспечивая плавную работу даже при полной нагрузке. Блоки включают на 100% высококачественные японские конденсаторы с рабочей температурой 105 °C. Таким образом серия SFX стала еще более надежной и стабильной, чем когда-либо прежде.

Кроме того, встроенный вентилятор Smart Zero Fan диаметром 92 мм или 120 мм (в зависимости от модели) совершенно бесшумен при работе под нагрузкой 30%. Серия Toughpower SFX отличается низкими пульсациями, четкой регулировкой напряжения и увеличенным временем удержания. При нагрузке от 0% до 100% пульсации, создаваемые линиями 12 В, 5 В и 3,3 В находятся ниже 30 мВ, что обеспечивает длительный срок службы и отличную защиту системы. Также серия Toughpower SFX обещает стабилизацию напряжения ±2% и гарантирует бесперебойную работу.

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Будущим покупателям видеокарт нового поколения, например, RTX 4090, блоки питания серии Toughpower SFX должны непременно рассматриваться в качестве обновления системы питания компьютера, если имеющийся блок питания не соответствует высоким требованиям графических карт. Что касается доступности новой линейки блоков питания Toughpower SFX, то приобрести их можно будет по всему миру с середины ноября.