Проблема вызвана ошибками при проектировании систем охлаждения

Компания Fractal Design заявила, что после сообщений пользователей о повышенной температуре процессора, она приостановила продажи своих систем охлаждения серии Lumen AIO и отзывает их. Компания пишет, что скачок температуры вызван припоем, используемым в алюминиевом радиаторе, а также примесями, внесенными во время производства.

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Эти проблемы могут вызвать реакцию с химическим составом охлаждающей жидкости, что может привести к накоплению отложений, попадающих на ребра блока ЦП. В результате отложения уменьшают теплопередачу, что вызывает повышение температуры процессора.

Игнорирование этой проблемы может усугубить ситуацию. Дальнейшее накопление засорения может повлиять на работу насоса и затруднить проток воды до такой степени, что сработает защита процессора, что приводящая к снижению производительности или отключению всей системы.

Компания сообщила о проблеме в шести моделях кулеров Lumen AIO:

Fractal Design Lumen S24 RGB;

Fractal Design Lumen S24 (non-RGB);

Fractal Design Lumen S28 RGB;

Fractal Design Lumen S28 (non-RGB);

Fractal Design Lumen S36 RGB;

Fractal Design Lumen S36 (non-RGB).

Компания подчеркивает, что ни один из жидкостных охладителей Celsius или Celsius+ AIO не имеет такого производственного недостатка и заявляет, что заменит любые перечисленные модели бесплатно, даже если с ними нет никаких проблем.

Сейчас команда Fractal Design работает над новой версией кулеров Lumen с обновленным радиатором и новой жидкостью. Они будут использоваться в качестве замены нынешним владельцам Lumen и должны появиться у дистрибьюторов и розничных продавцов примерно через шесть недель. Владельцы могут заполнить специальную форму для замены, указав серийный номер на радиаторе и доказательство покупки.

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Это не первый раз, когда Fractal Design приходится приостанавливать продажи своих устройств. В корпусе Torrent PC, представленном в прошлом году и получившем восторженные отзывы, были обнаружены концентраторы вентиляторов Nexus 9P Slim, поврежденные в процессе производства, что могло привести к короткому замыканию. Владельцам рекомендовали отключить концентратор вентилятора и заказать бесплатный комплект для замены.