Новое достижение позволило обойти разгон Ryzen 9 7950X

Известному оверклокеру Аллену 'Splave' Голиберсучу удалось разогнать процессор Core i9-13900K до 8,2 ГГц под жидким азотом (LN2) в финале конкурса Intel Creator Challenge. Флагманский чип Raptor Lake, который будет бороться за титул самого быстрого процессора, поступит в продажу 20 октября по цене $589.

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Core i9-13900K является 24-ядерным процессором с восемью производительными ядрами и 16 энергоэффективными ядрами. Чип имеет максимальную тактовую частоту Turbo Boost 5,8 ГГц благодаря технологии Intel Thermal Velocity Boost (TVB), но Splave смог разогнать Core i9-13900K до 8,2 ГГц, что на 41% больше, чем в спецификации Intel.

Core i9-13900K демонстрирует огромный потенциал для разгона в отличие от Core i9-12900K предыдущего поколения, рекорд разгона которого составляла "всего" 7,6 ГГц. Таким образом, Core i9-13900K побил рекорд Core i9-12900K на 8%.

У процессоров AMD Zen 4 тоже есть свои достоинства. Например, недавно один из образцов Ryzen 9 7950X разогнался до 7,2 ГГц на одном ядре и до 6,5 ГГц на всех ядрах. Однако, по данным HWBot, 7,4 ГГц является самым высоким показателем, которого достиг Ryzen 9 7950X. Таким образом, тактовая частота Core i9-13900K примерно на 11% выше, чем у Ryzen 9 7950X.

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Будет интересно посмотреть, сможет ли Raptor Lake и дальше продолжать ставить рекорды разгона. Сейчас рекорд принадлежит представителю давно почившей в историю серии процессоров AMD FX. Модель AMD FX-8370 по-прежнему является рекордсменом процессора с самой высокой тактовой частотой 8,7 ГГц (8722,78 МГц), достигнутой в 2014 году.