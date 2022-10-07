Основой новинки стал уже не новый, но вполне мощный чипсет MediaTek Dimensity 920

В начале этого месяца Infinix представила смартфон Zero Ultra с проводной зарядкой мощностью 180 Вт и основной камерой разрешением 200 МП с оптической стабилизацией, вероятно, с датчиком Samsung ISOCELL HP1, аналогичный установленному во флагманском телефоне Motorola Edge 30 Ultra, и Xiaomi 12T Pro. Сегодня Infinix раскрыла цену новинки, а также его полные характеристики.

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Как и Zero 20, Zero Ultra поставляется с ОС Android 12, поверх которого Infinix добавила собственную оболочку XOS 12. Телефон доступен в цветах Coslight Silver и Genesis Noir, оба весят 213 г. Любопытно, что версия Coslight Silver уже и тоньше, чем ее собрат Genesis Noir. В частности, первый имеет размеры 165,5 х 74,5 х 8,76 мм, а второй - 165 х 75,08 х 9,16 мм.

Хотя Infinix не пояснила, почему Zero Ultra имеет разные размеры в зависимости от выбранного цвета, она утверждает, что все они будут заряжать свои батареи емкостью 4500 мАч за 12 минут благодаря технологии Thunder Charge мощностью 180 Вт. Кроме того, чипсет MediaTek Dimensity 920 является относительно энергоэффективным, поэтому смартфон не нужно будет слишком часто заряжать, но это всё-таки конечно зависит от режима его использования. Также смартфон комплектуется 8 ГБ оперативной памяти и внутренним накопителем объемом 256 ГБ.

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Стоимость Infinix Zero Ultra составляет 520 долларов. Ознакомиться с полными спецификациями устройства можно на веб-сайте Infinix, однако пока неизвестно, когда смартфон появится на других рынках, кроме китайского.