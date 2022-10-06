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Arc A770 теряет 25% производительности без Resizable BAR
Такой вывод следует из первых обзоров новинки графического рынка от Intel
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 Intel оживила рынок видеокарт среднего уровня, выпустив новейшую модель Arc A770, которая войдет в список лучших видеокарт. Новинка компании стоимостью от 329 долларов обеспечивает производительность, подобную GeForce RTX 3060, с включенным Resizable BAR (ReBAR). Но без ReBAR или подобных технологий, таких как Smart Access Memory (SAM), производительность серьезно падает.

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 При использовании видеокарт Arc корпорация Intel рекомендует потенциальным потребителям убедиться, что их системы поддерживают ReBAR или SAM. Производитель открыто рассказал об этом и публикует информацию на своем веб-сайте. ReBAR не обязателен, но рекомендуется, поскольку Intel построила свои видеокарты и драйверы на основе ReBAR. Сотрудник Intel Томас А. Петерсон сказал: «Если у вас старый ПК без поддержки ReBAR, просто купите RTX 3060, не думайте об Arc». Таким образом, можно с уверенностью предположить, что видеокарты Arc снижают производительность в системах, не поддерживающих ReBAR. Портал TechPowerUp протестировал Arc A770 с отключенным ReBAR, и результаты говорят сами за себя.

 Без ReBAR производительность Arc A770 в среднем упала до 77% при разрешении 1080p (1920x1080) и 76% при 1440p (2560x1440). Владельцы Arc, у которых нет системы с поддержкой ReBAR, фактически теряют четверть производительности своих видеокарт. Есть подозрение, что другие модели Intel Arc, такие как A750 и A380, так же испытывают аналогичные потери производительности.

 Тем не менее результаты TechPowerUp не дают полной картины. Издание отметило, что игры зависали и без ReBAR и в них было просто невозможно играть.

 Помимо тестирования ReBAR, TechPowerUp также оценил, влияет ли скорость интерфейса на производительность Arc A770. Напомню, что Arc A770 поставляется с интерфейсом PCIe 4.0 x16. Однако тесты показали, что PCIe 3.0 по-прежнему достаточно для Arc A770, пока включен ReBAR. Кроме того, TechPowerUp зафиксировал разницу в производительности между PCIe 3.0 и PCIe 4.0 всего в 2%, поэтому поддержка ReBAR важнее типа слота расширения.

 Что касается ReBAR, то эту функцию поддерживают только процессоры Intel 10-го поколения и старше. Если говорить об AMD, то поддержка SAM присутствует только на чипах Ryzen 3000 и новее. Таким образом, хотя производительность Arc выглядит привлекательно и имеет хорошую цену, его возможности блокируются у пользователей с более старыми системами. Arc также требует Windows 10 20H2 или Windows 11 в качестве операционной системы.

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 Arc A770 поступит в продажу 12 октября по цене от 329 долларов. Если вы планируете перейти на Arc для игр, убедитесь, что система поддерживает ReBAR или SAM. Если нет, то лучше приобрести аналогичные по производительности видеокарты от AMD и Nvidia.

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