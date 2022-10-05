Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
goldas За пост начислено вознаграждение
CD Projekt Red анонсировала продолжение Cyberpunk 2077
Кроме того, впереди нас ждут несколько игр по вселенной The Witcher и совершенно новый проект
рекомендации
Минус 25% на 3070 в Ситилинке
RTX 3080 - цена РУХНУЛА. Смотри
ASUS 3050 - цена идет к 20 тр
3080 Ti - цена упала на порядок
3060 ASUS - цена идет к 30 тр
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

 Обновление Edgerunners для Cyberpunk 2077 помогло оживить, казалось бы, мертвую франшизу. Хотя CD Projekt Red подтвердила, что было продано более 20 миллионов копий игры на всех платформах. Студия также воспользовалась возможностью, чтобы поговорить о будущих проектах, в том числе о ранее анонсированном DLC Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, продолжении Cyberpunk 2077 под названием Project Orion, новых играх Witcher и совершенно новым проектом.

реклама

 Project Orion все еще находится на очень ранней стадии разработки и вряд ли увидит свет в ближайшее время. Project Sirius - это игра во вселенной Ведьмака. Она разрабатывается The Molasses Flood, и над ней работает коллектив из 60 человек. Project Polaris станет продолжением Ведьмака 3 на базе движка Unreal Engine 5, над которым работают более 150 человек из CD Project Red. Он включает игры Ведьмак 4, 5 и 6, которые будут готовы в течение шести лет, что очень сомнительно.

Наконец, есть Projekt Canis Majoris, ролевая игра с открытым миром, действие которой также происходит во вселенной Ведьмака. За это взялась сторонняя студия с коллективом, принимавшим участие в разработке данной серии игр. Также в разработке находится совершенно новая франшиза под названием Project Hadar. CD Project Red планирует разработать её с нуля. О неё известно очень мало, но можно ожидать, что в ближайшие месяцы появится больше информации. Все упомянутые выше игры будут включать многопользовательский режим.

рекомендации
3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 60 тр
ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр
3050 ASUS уже 30 тр
<b>MSI 3070 уже дешевле 50 тр</b>
Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

 Приятно слышать, что CD Projekt Red так открыто говорит о своих будущих проектах, но провальный запуск Cyberpunk 2077 по-прежнему вызывает беспокойство у любителей компьютерных игр. Возможно, новые игры по серии Ведьмак помогут компании восстановить утраченную репутацию. Было бы неплохо сделать сиквел Cyberpunk 2077 ролевой игрой с более чем тремя концовками и добавить функционал, которого не было в оригинальной игре.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#cd projekt red #cyberpunk 2077 #ведьмак #cd projekt #the witcher #cyberpunk #cd project red #cd project
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

CD Projekt RED анонсировала три новые игры по "Ведьмаку" и продолжение Cyberpunk 2077
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В руки инженеров США попали самые современные военные разработки РФ – «Калибр», Х-101, Ка-52 и др.
78
GeForce GTX 1060 возвращается – на фоне высоких цен на RTX 40, геймеры скупают старые видеокарты
12
Учёные: Энтеровирусная инфекция может быть причиной развития сахарного диабета 1 типа
1
Процессоры AMD Ryzen 7000-й серии провалились в продаже – дорогие материнские платы и DDR5
23
Цены на видеокарты AMD и NVIDIA в РФ тают на глазах, а актуальные модели текущего поколения дешевеют
10
Магазины РФ скинули цены на игровые видеокарты NVIDIA – 5 геймерских моделей со скидками до 16%
8
Cougar представила корпус с открытой рамой для материнских плат формата E-ATX
+
Турецкий бизнес просит Газпром перенести платежи за газ до 2024 года
32
Неизвестный хакер взломал PlayStation 5 – приставка продержалась 2 года, а эксплойт уже на Github
1
Лица персонажей культовой RPG Gothic воссоздали при помощи нейросети
2
Илон Маск устроил опрос - как "помирить" Россию и Украину
213
Астрофизики обнаружили новые доказательства существования воды в ледяных озерах Марса
+
Core i9-12900K больше не нужен – Ryzen 5 7600X за $300 не уступает в играх флагману за $600
11
В сеть просочились видео раннего геймплея GTA 6
5
Microsoft подтвердила падение производительности в Windows 11 22H2
5
Статистика Steam за сентябрь: дешёвые видеокарты популярнее других, процессоры AMD уступают Intel
5
По всему миру начали убирать биткоин-банкоматы в результате замедления рынка
4
Появились первые результаты производительности видеокарты Nvidia RTX 4090
3
Мощный игровой ПК не может стоить дёшево – 5 актуальных процессоров для геймерской сборки 2022г
6
Хакеры взломали PlayStation 5 и смогли скачать на консоль пиратские игры
1

Популярные статьи

Монета, которая может спасти майнинг - Kaspa
56
Гайд по улучшению графики в играх на RTX
35
Собираем оптимальный игровой компьютер для самых требовательных игр 2022 года
16
Обслуживание MSI GTX 1070 AERO OC и GD100 спустя год после использования
40
Полноценная лицензия Windows 10 стоит всего 581р на большой распродаже осени 2022г
Обзор комплекта Adata XPG Caster RGB DDR5-6400. Разгон и настройка DDR5
22
Тест и обзор кулера Jonsbo HX7280 или Черный Китаец vs AMD
16
Обзор нового формата оперативной памяти Dell CAMM DDR5
6
Обзор ноутбука MSI Raider GE76 (12UHS-600RU): самый игровой из всех игровых
12
Чем опасна HIMARS и её слабые стороны - подробно с картинками и большими буквами
5

Сейчас обсуждают

T.I.
03:47
Могилизация пройдёт успешно
Чем опасна HIMARS и её слабые стороны - подробно с картинками и большими буквами
Эовейн Триада
03:34
Сложно представить, что кто-то будет пилить перила, велик тоже не из золота и воруют их не профи.
Получивший бриллиантовый сертификат качества велозамок не распилишь и болгаркой
Матол Андрей
03:21
правильное решение - вложится в Риппл
Мои размышления о майнинге - что майнить после перехода Эфириума на POS
SloRez
03:15
А какая задержка у драйверов? Переназначали ли вы драйвер видеокарты на менее загруженное ядро?
Какую редакцию Windows 10 выбрать - LTSC vs PRO в играх и бенчмарках
Foxconn
03:12
Изучал в своё время эти уберзамки, с десятка разных фирм: материал кошерный, замок невзламываемый и т.п. бла-бла-бла. Через пару месяцев после выхода каждого такого замка на youtube: открывают этот за...
Получивший бриллиантовый сертификат качества велозамок не распилишь и болгаркой
SloRez
03:08
Почему процессор под Win LTSC разогнан по множителю? Только этот факт рушит всю попытку объективно оценить производительность систем.
Какую редакцию Windows 10 выбрать - LTSC vs PRO в играх и бенчмарках
Sir Traher
02:45
Главное, чтобы не наплодили зоопарка устройств с одним разъёмом, но разными по вольтажу, току
Европарламент одобрил введение единого зарядного устройства с разъёмом USB-C
Денис Синяков
02:45
Может дуга и имеет бараниум в своем составе, а вот перила, к которым она будет присобачена - едва ли
Получивший бриллиантовый сертификат качества велозамок не распилишь и болгаркой
Андрей Касянчук
02:40
Новость устарела. В таком виде по поводу территориальных и связанных вопросов господин Муск высказался в первый раз в период с 2014-го по 2016-й. Пора чинить AI-генератор новостей.
Илон Маск назвал Крым российским и призвал к миру – что ответили украинские элиты главе Tesla
Psix0
02:35
Слышал эту теорию еще 20 лет назад, какая же она новая, да она с бородой и с палочкой еле ногами перебирает...
Астрофизики выдвинули новую гипотезу формирования Луны
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем