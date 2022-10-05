Кроме того, впереди нас ждут несколько игр по вселенной The Witcher и совершенно новый проект

Обновление Edgerunners для Cyberpunk 2077 помогло оживить, казалось бы, мертвую франшизу. Хотя CD Projekt Red подтвердила, что было продано более 20 миллионов копий игры на всех платформах. Студия также воспользовалась возможностью, чтобы поговорить о будущих проектах, в том числе о ранее анонсированном DLC Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, продолжении Cyberpunk 2077 под названием Project Orion, новых играх Witcher и совершенно новым проектом.

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Project Orion все еще находится на очень ранней стадии разработки и вряд ли увидит свет в ближайшее время. Project Sirius - это игра во вселенной Ведьмака. Она разрабатывается The Molasses Flood, и над ней работает коллектив из 60 человек. Project Polaris станет продолжением Ведьмака 3 на базе движка Unreal Engine 5, над которым работают более 150 человек из CD Project Red. Он включает игры Ведьмак 4, 5 и 6, которые будут готовы в течение шести лет, что очень сомнительно.

Наконец, есть Projekt Canis Majoris, ролевая игра с открытым миром, действие которой также происходит во вселенной Ведьмака. За это взялась сторонняя студия с коллективом, принимавшим участие в разработке данной серии игр. Также в разработке находится совершенно новая франшиза под названием Project Hadar. CD Project Red планирует разработать её с нуля. О неё известно очень мало, но можно ожидать, что в ближайшие месяцы появится больше информации. Все упомянутые выше игры будут включать многопользовательский режим.

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Приятно слышать, что CD Projekt Red так открыто говорит о своих будущих проектах, но провальный запуск Cyberpunk 2077 по-прежнему вызывает беспокойство у любителей компьютерных игр. Возможно, новые игры по серии Ведьмак помогут компании восстановить утраченную репутацию. Было бы неплохо сделать сиквел Cyberpunk 2077 ролевой игрой с более чем тремя концовками и добавить функционал, которого не было в оригинальной игре.