Видеокарты, представленные на сайте магазина, имеют стоимость от 1599 до 1999 долларов

Newegg опубликовал цены на ряд графических карт GeForce RTX 4090, которые должны быть выпущены в следующем месяце. NVIDIA объявила MSRP для этой карты на уровне 1599 долларов, и похоже, что по этой цене будет доступно несколько видеокарт от различных производителей.

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Такие карты, как MSI Gaming Trio, Gigabyte Windforce или ASUS TUF Gaming указаны со стоимостью MSRP. Всего на 50-150 долларов дороже можно найти разогнанные модели, такие как Gaming X Trio (1649 долларов), Suprim X (1699 долларов) или даже MSI SUPRIM Liquid X с жидкостным охлаждением за 1749 долларов. Самые высокие цены имеют модели ASUS TUF OC и ROG Strix OC за 1799 долларов и 1999 долларов соответственно. Продавец также указывает Gigabyte Gaming и Gigabyte AORUS Master, но их цена в настоящее время неизвестна.

TechPowerUP считает, что это может быть признаком окончания оценки стоимости видеокарт. Поскольку рынок графических процессоров быстро менялся в августе и сентябре, а стоимость криптовалют, зависящих от графического процессора, резко падала, теперь можно ожидать успешного выпуска графических процессоров в следующем месяце.

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Однако скоро будет запущена не только NVIDIA RTX 4090. В этот же день выходит еще одна, возможно, более интересная карта Arc A770 от Intel. Он может стать более привлекательной для геймеров из-за её низкой цены в 329 долларов, что почти в 5 раз ниже, чем у RTX 4090. В ноябре также состоится запуск нового поколения видеокарт от AMD и более дешевых карт NVIDIA RTX 40.