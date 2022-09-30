Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
goldas За пост начислено вознаграждение
На Newegg стоимость GeForce RTX 4090 соответствует рекомендованной Nvidia
Видеокарты, представленные на сайте магазина, имеют стоимость от 1599 до 1999 долларов
рекомендации
RTX 3080 - цена РУХНУЛА. Смотри
ASUS 3050 - цена идет к 20 тр
3080 Ti - цена упала на порядок
3060 ASUS - цена идет к 30 тр
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
<b>MSI 3070 уже дешевле 50 тр</b>
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

 Newegg опубликовал цены на ряд графических карт GeForce RTX 4090, которые должны быть выпущены в следующем месяце. NVIDIA объявила MSRP для этой карты на уровне 1599 долларов, и похоже, что по этой цене будет доступно несколько видеокарт от различных производителей.

реклама

 Такие карты, как MSI Gaming Trio, Gigabyte Windforce или ASUS TUF Gaming указаны со стоимостью MSRP. Всего на 50-150 долларов дороже можно найти разогнанные модели, такие как Gaming X Trio (1649 долларов), Suprim X (1699 долларов) или даже MSI SUPRIM Liquid X с жидкостным охлаждением за 1749 долларов. Самые высокие цены имеют модели ASUS TUF OC и ROG Strix OC за 1799 долларов и 1999 долларов соответственно. Продавец также указывает Gigabyte Gaming и Gigabyte AORUS Master, но их цена в настоящее время неизвестна.

 TechPowerUP считает, что это может быть признаком окончания оценки стоимости видеокарт. Поскольку рынок графических процессоров быстро менялся в августе и сентябре, а стоимость криптовалют, зависящих от графического процессора, резко падала, теперь можно ожидать успешного выпуска графических процессоров в следующем месяце.

рекомендации
3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр
3050 ASUS уже 30 тр
Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

 Однако скоро будет запущена не только NVIDIA RTX 4090. В этот же день выходит еще одна, возможно, более интересная карта Arc A770 от Intel. Он может стать более привлекательной для геймеров из-за её низкой цены в 329 долларов, что почти в 5 раз ниже, чем у RTX 4090. В ноябре также состоится запуск нового поколения видеокарт от AMD и более дешевых карт NVIDIA RTX 40.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#nvidia #видеокарты #rtx 40 #rtx 4090 #видеокарты nvidia #nvidia ada lovelace #видеокарты 2022
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Nvidia прояснила ситуацию с требованиями к питанию видеокарт GeForce RTX 40
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Немецкий сталелитейный гигант Thyssenkrupp переводит производство на "зеленый" водород
7
Россия готовит боевые вертолёты к зимней компании – обновлённый Ка-52М «Аллигатор» стал ещё опаснее
7
Минобороны РФ: российские беспилотники не удовлетворяют тактико-техническим требованиям
6
Ценники MSI GeForce RTX 4090 GAMING TRIO и GeForce RTX 4090 SUPRIM LIQUID X обнародованы ритейлером
13
Цены на видеокарты в России падают
48
Первый в мире полностью электрический пригородный самолет совершил свой первый полет
7
Стоимость ASUS ROG Strix GeForce RTX 4090 OC Edition объявлена одним из онлайн-магазинов
9
Бета-версия Call of Duty Modern Warfare II стала крупнейшей за всю историю серии
+
Какие видеокарты геймеры из РФ покупают чаще всего – 6 игровых моделей по выгодным ценам
12
Инженер AMD ускорил CPU Ryzen в Linux на 1390%, а GeForce RTX 4090 не справилась с играми в 8К
4
NVIDIA рассказывает о требованиях к питанию серии GeForce RTX 40
2
Бюджетные матплаты на AM5 (Ryzen 7000) могут иметь проблемы со стабильностью работы PCI-е 5.0 и DDR5
15
Видеокарты NVIDIA в магазинах РФ стремительно дешевеют – за GeForce RTX 3080 Ti просят всего 90 000р
7
Энтузиаст наглядно показал превосходство Ryzen 7 5800X3D над Core i9-13900K в ряде игр
13
Nvidia показала возможности RTX 4090 и DLSS 3 в играх: до 5 раз большая производительность
96
NVIDIA рассказала, какой блок питания понадобится для видеокарты GeForce RTX 4090
6
Intel анонсировала процессоры 13-го поколения Raptor Lake: до 58 % быстрее AMD Ryzen 9 5950X в играх и до 69 % — в приложениях
47
Стали доступны результаты сравнения работы GeForce RTX 4090 с DLSS 3.0 в сравнении с DLSS 2.0
+
Ryzen 5 7600X не стал народным в немецкой рознице — объёмы продаж CPU весьма скромны
19
Эксклюзивная игра Returnal для PS5 выходит на ПК с поддержкой DLSS и FSR
1

Популярные статьи

Кто больше всех пострадает из-за выведенных из строя Северных потоков
49
Почему мы должны отказаться от зарубежных компьютерных комплектующих и перейти на отечественные
514
Как проходит мобилизация в РФ – молодёжь убегает в Казахстан, а военкомы отлавливают уклонистов
167
10 малоизвестных, полезных, бесплатных и компактных утилит для Windows 10 и 11. Часть 5
6
Покупка игровой видеокарты у майнера – за и против
32
Насколько эффективна HIMARS в реальном бою – украинские военные разочарованы американской РСЗО
94
Мои впечатления от открытой беты Modern Warfare 2
9
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z690I Unify
4
Графический редактор Krita - свобода и функционал
4

Сейчас обсуждают

Борис Зотов
00:25
Пропоганда бредовая добралась и сюда
Почему мы должны отказаться от зарубежных компьютерных комплектующих и перейти на отечественные
Inqizitor
00:15
Ну мы про это знаем и может быть даже что-то собьём в килотоннах, так что мы вполне к этому сейчас готовы и наоборот, даже ждём, даже если вы несколько городов разрушите - нам не сильно от этого стане...
Насколько эффективна HIMARS в реальном бою – украинские военные разочарованы американской РСЗО
dmitry07
00:14
Попробуй потоньше.
Россия может получить до $17 млрд в качестве компенсации за подрыв трубопроводов Северный поток-1/2
Inqizitor
00:11
Cбито было 3 ракеты из 30. Это точная статистика. Плюс ты не забывай, что ПВО прикрытия получили хармы и много ПВО просто оказалось выбито, так как нам как раз новые хармы завезли в большом количестве...
Насколько эффективна HIMARS в реальном бою – украинские военные разочарованы американской РСЗО
dmitry07
00:11
На кладбище пополнение.
Google закрывает сервис потоковой передачи игр Stadia
Daniel Onion
00:09
Сам кристал маленький, он уже при 60-90 ваттах очень горячий. Никакое золочение не спасает ситуации. Тредриперы при большом ТДП всегда холоднее.
Эксперт нашёл проблему перегревания процессоров Ryzen 7000 и снизил температуру сразу на 20℃
den fed
00:08
тощая укро...овца ....
Централизованные криптовалютные биржи могут заблокировать пользователей из России
Сева Шевченко
00:08
нашим трупам от этого не легче
Насколько эффективна HIMARS в реальном бою – украинские военные разочарованы американской РСЗО
Asker 013
00:05
Ну может прижим крышки к камню некачественный ...интересно там припой или паста?
Эксперт нашёл проблему перегревания процессоров Ryzen 7000 и снизил температуру сразу на 20℃
den fed
00:00
Рухнули сами основы либеральной мифологии ....решает все вовсе не мифический независимый рыночек ... как нас долго и упорно учили .... а вполне реальные дяденьки из Вашингтона. Которые по звонку мог...
Централизованные криптовалютные биржи могут заблокировать пользователей из России
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем