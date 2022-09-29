Отключение сервиса состоится в январе будущего года

Сегодня компания Google объявила о закрытии потоковой платформы, известной как Stadia. В официальном сообщении в блоге компания подтверждает конец Stadia, какой она была изначально. Пост опубликовал вице-президент и генеральный менеджер Stadia Фил Харрисон.

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Объявление об отключении Stadia пришло в то время, когда несколько компаний наоборот анонсируют свои портативные игровые консоли для потоковых сервисов, таких как Stadia. Буквально на прошлой неделе Logitech представила свою портативную игровую консоль G Cloud Gaming, и новые устройства от других брендов анонсируются регулярно.

Платформа потокового вещания игр Stadia стала очередной жертвой убийственных проектов Google всего через несколько лет после запуска. Напомню, что Stadia была запущена менее чем 3 года назад. Слухи об отключении Stadia ходили уже несколько месяцев, но компания продолжала их опровергать и даже подтвердила, что работает над большим количеством отличных игр для платформы и Stadia Pro.

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Все покупки, совершенные через Google Play Store, будут возмещены, а доступ к уже полученным играм будет предоставляться до 18 января 2023 года. Предположительно именно в тот день сервис Stadia будет навсегда отключен.