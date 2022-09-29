Основой консоли станет система на чипе Qualcomm Snapdragon G3x Gen 1

Verizon объявила, что объединилась с Razer и Qualcomm для создания портативной игровой консоли, которая использует операционную систему Android от Google и позволяет играть в игры для Android и игры, транслируемые из облака или стационарной игровой консоли.

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В игровой консоли Razer Edge 5G используется система на кристалле Qualcomm Snapdragon G3X Gen 1, специально разработанная для портативных игровых устройств. Qualcomm представила чипсет чуть меньше года назад, но до сих пор не раскрыла его спецификации, поэтому единственное, что известно наверняка, так это то, что игровая платформа Snapdragon G3x Gen 1 поддерживает игры с разрешением до 4K, с частотой до 144 кадров в секунду, рендеринг в 10-битном HDR, Wi-Fi 6E и 5G. Кроме того, платформа позволяет подключить к консоли 4K-телевизор или дисплей, а также аксессуар XR с помощью порта USB-C.

Razer создала эталонный комплект разработчика программного обеспечения, оснащенный 6,65-дюймовым OLED-экраном разрешением Full HD+ для Qualcomm.

Компания Razer уже некоторое время без особого успеха пытается выйти на рынки консольных игр с Oyua и портативных игр с Razer Phone. Возможно, Razer Edge 5G будет иметь больший успех, так как всегда будет подключена к сети и по сути будет опираться на удаленные игровые платформы, разработанные сторонними компаниями, а Android способствует успешности устройства.

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Более подробную информацию о своей игровой системе Razer Edge 5G компания планирует объявить на мероприятии RazerCon 15 октября.