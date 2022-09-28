Видеокарта начального уровня Arc A310 получит 6 ядер Xe и 4 ГБ видеопамяти

На данный момент Intel выпустила только одну видеокарту линейки Arc для настольных компьютеров Arc A380, которая не является игровой моделью, и может быть противопоставлена только младшими графическими процессорами AMD или NVIDIA. Тем не менее Intel считает, что в её модельном ряду есть место для еще более медленной модели под названием Arc A310.

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Вчера Arc A310 появилась на сайте Intel вместе с её официальными характеристиками. Компания подтвердила, что эта карта имеет 6 ядер Xe и основана на урезанном графическом процессоре ACM-G11. Кроме того, карта комплектуется 4 ГБ памяти GDDR6 с 64-битным интерфейсом, что снова станет значительным ограничением по сравнению с полным чипом.

Новейший недорогой графический процессор Intel имеет такой же TDP, как и A380, который составляет 75 Вт. Карта указана с поддержкой PCIe Gen5 4.0 x16, но это кажется маловероятным, учитывая, что даже Arc A380 уже ограничена 8 линиями.

Так же есть вопрос по тактовой частоте. Ранее упоминалось о частоте 2100 МГц для A310, а позже появилось число 2000 МГц. Ближе к выходу карты, вероятно, появится более точная информация. Более того возможны оба варианта, но только для разных режимов работы карты.

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Arc A310, скорее всего, появится с низкопрофильными системами охлаждения, как можно было видеть на примере MSI и ранних опытных моделей. Такие ограниченные характеристики предполагают, что модель A350, которая, как ожидалось, также должна иметь ядер 6 Xe вовсе не увидит свет.