Производительность iGPU крайне низка и абсолютно не предназначена для игр

AMD выпустила свои драйверы Adrenalin 22.9.2, которые первыми принесли поддержку графических процессоров AMD RDNA2, встроенных в чипы Ryzen 7000. AMD Zen 4 iGPU далеко не игровой монстр, но его производительности должно быть достаточно для воспроизведения видео и просмотр веб-страниц.

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С выпуском Ryzen 9 7950X и Ryzen 5 7600X, а также других процессоров на базе Zen 4, AMD предложит интегрированную графику Radeon для каждой модели серии Ryzen 7000. Эти новые графические процессоры имеют архитектуру RDNA 2 и размещены непосредственно в 6-нм кристалле. Это отход от традиций предыдущих поколений процессоров Ryzen, где встроенный графический использовался исключительно в APU Ryzen.

Интегрированная графика RDNA 2 не имеет ничего общего с более ранними графическими процессорами, установленными в предшественниках Ryzen 3000G, Ryzen 4000G и Ryzen 5000G. В последних двух было до восьми вычислительных блоков поколения Vega, а в более ранних Ryzen 2000G и Ryzen 3000G - до 11 вычислительных блоков. Предположительно из-за ограничений по размеру 6-нм кристалла графический процессор RDNA 2, представленный в новых процессорах Ryzen, имеет только два CU для работы с 256 шейдерами графического процессора на частоте до 2,2 ГГц.

Это очень малое количество ядер графических процессоров, даже по стандартам интегрированной графики. Как видно из приведенных выше диаграмм тестирования встроенной графики, графический процессор Ryzen 7000 практически непригоден для современных видеоигр, обеспечивая примерно половину производительности даже по сравнению с графическим процессором Intel Rocket Lake 32 EU 11-го поколения.

Чтобы получить играбельную производительность, необходимо играть в игры, сделанные много лет назад, когда ещё GTA V считалась новинкой. Но даже в этом случае необходимо перейти в режим 720p и установить минимальные настройки качества, чтобы достигнуть заветных 30 кадров в секунду.

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Стоит отметить, что эти графические процессоры никогда не предназначались для игр. AMD включила новый интегрированный графический процессор для обычных пользователей, которым нужны только базовые функции. Даже геймеры могут найти iGPU полезным для устранения неполадок или, в качестве альтернативы для дополнительного дисплея. Ожидается, что AMD оснастит более производительной графикой процессоры Ryzen 7000 для ноутбуков.