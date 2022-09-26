NVIDIA и CD Projekt Red объединились для совместного проведения специального конкурса, посвященного Cyberpunk 2077. У этой игры были взлеты и падения, но теперь она становится одной из самых популярных игр в Steam благодаря популярному телесериалу на Netflix под названием Edgerunners.
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Теперь у геймеров появится шанс выиграть три видеокарты GeForce RTX 4090 со специальной задней панелью в стиле Cyberpunk 2077. CD Project Red будет делиться подсказками на официальном аккаунте в Tw**r, предположительно с заданием делать игровые скриншоты. Самые креативные получат приз - одну из трех карт RTX 4090.
1-е испытание начинается 26.09.2022 и заканчивается 02.10.2022
2-е испытание начинается 03.10.2022 и заканчивается 09.10.2022
3-е испытание начинается 10.10.2022 и заканчивается 16.10.2022
GeForce RTX 4090 станет новой игровой видеокартой для настольных ПК, основанной на архитектуре Ada Lovelace и графическом процессоре под названием AD102. Эта модель станет первой в серии и она одна из немногих, которые будут поддерживать технологию масштабирования последнего поколения NVIDIA DLSS3. Эта технология была продемонстрирована NVIDIA в Cyberpunk 2077, которая является одной из первых игр, поддерживающих ее.
Cyberpunk 2077 скоро получит обновление с режимом переопределения трассировки лучей и DLSS 3. По словам NVIDIA, RTX 4090 может обеспечить до 4 раз более высокую производительность при использовании DLSS3.
Новое поколение уже анонсировано, а GeForce RTX 4090 будет доступна для покупки с 12 октября по рекомендованной цене 1599 долларов.